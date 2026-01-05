Les valeurs du secteur du divertissement sud-coréen chutent en raison de l'interdiction officieuse de la culture coréenne par la Chine

5 janvier - ** Les actions des sociétés de divertissement sud-coréennes chutent en raison de l'interdiction officieuse de la culture coréenne par la Chine

** L'agence de K-Pop HYBE 352820.KS perd 3%, SM Entertainment 041510.KQ perd 9%, JYP Entertainment 035900.KQ perd 6% et YG Entertainment 122870.KQ perd 6%

** Le producteur de films CJ ENM 035760.KQ perd 4%

** Le chef de cabinet présidentiel sud-coréen a déclaré dans une interview radio qu'il faudra du temps pour que Pékin lève l'interdiction officieuse sur la culture coréenne

** Le président sud-coréen Lee Jae Myung est en visite d'Etat en Chine et doit tenir un sommet avec le président chinois Xi Jinping plus tard dans la journée, avec à l'ordre du jour des échanges culturels

** Les actions des entreprises fortement exposées aux affaires en Chine chutent également, y compris les fabricants de produits de beauté, les développeurs de jeux et les agences de voyage, après un rallye la semaine dernière

** Le marché KOSPI .KS11 a augmenté de 2,5%, atteignant un niveau record; le KOSDAQ .KQ11 , à forte composante technologique, a augmenté de 0,8%, à partir de 2 h 02 GMT