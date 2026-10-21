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Les valeurs du secteur de l'IA s'envolent après la déclaration de Musk sur une "demande insatiable" et les prévisions de Super Micro
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 00:48

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du signe % qui manquait dans la 5e puce)

20 octobre - ** Les actions des fournisseurs d’infrastructures d’IA progressent en séance prolongée après qu’Elon Musk a souligné la demande insatiable en puissance de calcul lors de la conférence téléphonique sur les résultats de SpaceX SPCX.O

** Applied Digital APLD.O progresse d’environ 4%; CoreWeave CRWV.O et IREN IREN.O gagnent environ 5%; Nebius Group NBIS.O affiche une hausse d’environ 6%

** "Pour être franc, nous sommes également sollicités sans relâche par tous les hyperscalers et par des dizaines de petites entreprises qui souhaitent louer davantage de notre puissance de calcul. Nous pourrions donc louer notre puissance de calcul plusieurs fois si nous disions oui à tout le monde", déclare Musk

** Super Micro SMCI.O progresse également de 6% après que le fabricant de serveurs d’IA a publié des prévisions très optimistes

** Dell DELL.N progresse d’environ 6% et HPE HPE.N d’un peu plus de 5%

** HUT 8 HUT.O progresse de 3,8% et Core Scientific

CORZ.O de 3,5%

Elon Musk

Valeurs associées

APPLIED DIGITAL
19,3300 USD NASDAQ +0,42%
CORE SCIENTIFIC
13,7900 USD NASDAQ +0,44%
COREWEAVE
62,1300 USD NASDAQ +1,65%
DELL TECHNOLOGIES
461,650 USD NYSE +1,46%
HP ENTERPRISE
56,120 USD NYSE +0,50%
HUT 8
69,0400 USD NASDAQ +1,28%
IREN LTD
26,6200 USD NASDAQ -4,00%
NEBIUS GROUP RG-A
171,4500 USD NASDAQ +0,71%
SPACEX
147,9400 USD NASDAQ -0,01%
SUPER MICRO
32,4700 USD NASDAQ +1,15%
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