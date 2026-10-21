Les valeurs du secteur de l'IA s'envolent après la déclaration de Musk sur une "demande insatiable" et les prévisions de Super Micro

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du signe % qui manquait dans la 5e puce)

20 octobre - ** Les actions des fournisseurs d’infrastructures d’IA progressent en séance prolongée après qu’Elon Musk a souligné la demande insatiable en puissance de calcul lors de la conférence téléphonique sur les résultats de SpaceX SPCX.O

** Applied Digital APLD.O progresse d’environ 4%; CoreWeave CRWV.O et IREN IREN.O gagnent environ 5%; Nebius Group NBIS.O affiche une hausse d’environ 6%

** "Pour être franc, nous sommes également sollicités sans relâche par tous les hyperscalers et par des dizaines de petites entreprises qui souhaitent louer davantage de notre puissance de calcul. Nous pourrions donc louer notre puissance de calcul plusieurs fois si nous disions oui à tout le monde", déclare Musk

** Super Micro SMCI.O progresse également de 6% après que le fabricant de serveurs d’IA a publié des prévisions très optimistes

** Dell DELL.N progresse d’environ 6% et HPE HPE.N d’un peu plus de 5%

** HUT 8 HUT.O progresse de 3,8% et Core Scientific

CORZ.O de 3,5%