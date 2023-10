Les valeurs du luxe à l’épreuve du ralentissement chinois

(Crédits photo : Unsplash - Chi Lok Tsang )

LVMH, Kering, Hermès ou encore L'Oréal - les valeurs du luxe à la française ont démontré une impressionnante résistance ces dernières décennies malgré les nombreuses crises. Elles enregistrent globalement une forte croissance et certaines affichent même actuellement des profits et un cours de bourse records.

Mais cela peut-il continuer alors que la croissance de la Chine - marché principal pour la plupart des entreprises du secteur du luxe - semble avoir du mal à repartir durablement ? Quels sont les relais de croissance que les entreprises du luxe peuvent exploiter ? Dans quelles valeurs du luxe investir ? Éléments de réponse dans cet article.

L'économie chinoise n'est plus ce qu'elle était

Certains estiment que la Chine connaît depuis plusieurs année​s un déclin économique et les quatre décennies de prospérité qu'a connues l'Empire du Milieu sont aujourd'hui révolues.

Alors que le pays fait face à une grave crise immobilière, les niveaux de consommation et de production sont en baisse, ce qui entrave la croissance économique du pays.

Comparée à la croissance de +2,2 % au cours des trois premiers mois de 2023, la croissance chinoise du deuxième trimestre 2023 a à peine atteint +0,8 % (bien en deçà des attentes du marché).

La chute des prix de l'immobilier et une demande plutôt faible ont en effet miné la confiance des consommateurs - sans oublier les exportations qui chutent aussi.

Elles ont en effet connu leur quatrième mois consécutif de baisse en août 2023. Autre chiffre alarmant : la part des produits chinois dans les importations américaines est désormais au plus bas depuis 2006, soulignant ainsi les défis économiques auxquels la Chine est confrontée.

Alors que l'économie chinoise semble avoir besoin d'un coup de pouce pour faire face aux difficultés économiques, le gouvernement chinois a opté pour l'introduction de diverses mesures visant à soutenir tant les particuliers que les entreprises, plutôt que de mettre en place un vaste programme de relance.

Ces mesures comprennent notamment la réduction des taux d'intérêt, la diminution des dépôts minimums requis pour l'achat de logements dans les grandes villes, l'augmentation des déductions fiscales pour l'éducation des enfants, ainsi que la réduction des taxes sur les transactions boursières.

De quelle manière le secteur du luxe va-t-il en souffrir ?

L'industrie du luxe pourrait connaître des turbulences dans les prochains mois en raison de la dégradation de l'économie chinoise. Les ventes de nombreuses marques du secteur pourraient en pâtir, en particulier après l'essor observé à la fin de la pandémie de COVID-19.

Tout d'abord, la Chine représente un marché immense pour le secteur du luxe, en particulier pour des géants français tels que LVMH et Kering, qui génèrent près de 29 % de leurs ventes en Chine, ou la maison de luxe Hermès qui réalise près de 48 % de son chiffre d'affaires dans la région.

Ainsi, une baisse de la demande intérieure en Chine due aux conséquences de la crise immobilière pesant sur les perspectives économiques pourrait avoir un impact direct sur les résultats financiers de ces grandes entreprises - et leurs cours de bourse par extension.

De plus, certains sous-secteurs du luxe pourraient souffrir des tensions géopolitiques actuelles entre la Chine et d'autres puissances mondiales qui pourraient entraîner des restrictions commerciales et des sanctions. Cette situation pourrait compliquer davantage les opérations des entreprises du secteur opérant en Chine ou ayant une forte dépendance vis-à-vis de ce marché.

Les prochaines publications trimestrielles des marques de luxe seront donc à surveiller de près pour suivre l'évolution de leurs ventes et de leurs chiffres d'affaires en Chine.

Comment les valeurs du luxe peuvent-elles soutenir leur croissance dans le temps ?

Dans l'ensemble, la dégradation de l'économie chinoise pourrait exercer une pression sur les ventes de produits de luxe, ce qui représente un défi majeur pour les acteurs de ce secteur.

Les marques de luxe doivent donc s'adapter rapidement pour atténuer ces effets négatifs et diversifier encore plus leurs marchés pour réduire leur dépendance à l'égard de la Chine.

Il existe plusieurs relais de croissance dont les marques de luxe françaises et internationales peuvent profiter pour dynamiser leurs ventes et renforcer leur expansion.

À un moment où l'importance de l'image est grandissante parmi les jeunes générations et où les clients recherchent toujours plus d'exclusivité et de personnalisation, les marques peuvent renforcer la loyauté de leur clientèle et stimuler les achats répétés en offrant des expériences client de qualité supérieure et 3.0., des produits sur mesure et des services exclusifs.

Les plus jeunes générations sont de plus en plus intéressées par les produits de luxe et savoir rapidement s'adapter aux nouvelles tendances à leurs préférences en matière de style, de durabilité et d'expérience client permettra aux marques de luxe d'attirer et de conserver cette nouvelle clientèle.

Investir dans des leaders français comme LVMH, Kering, Hermès ou L'Oréal peut vous permettre de vous exposer à ces tendances de l'industrie du luxe, bien que chaque valeur possède ses points forts et ses points - et que certaines actions soient plus chères que d'autres comme Hermès.