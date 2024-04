Les valeurs du jour en Europe - Volkswagen et Mercedes calent au 1er trimestre

(AOF) - Mercedes (-4% à 71,8 euros) et Volkswagen (-2,45% à 118,30 euros) figurent parmi les plus fortes baisses de l’indice Eurostoxx50 ce mardi. Les deux constructeurs automobiles allemands accusent une nette baisse plus importante qu'anticipé de leurs bénéfices au 1er trimestre. L'Ebit de Mercedes chute de 30% à 3,86 milliards d’euros pour un chiffre d'affaires en baisse de 4% à 35,87 milliards d'euros. En données ajustées, l'Ebit a chuté de 3,6 milliards d’euros alors que le consensus était plus optimiste à 3,8 milliards.

Le résultat opérationnel de Volkswagen dévisse de 20,2% à 4,59 milliards pour des ventes en baisse de 1% à 75,5 milliards d'euros. Les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice opérationnel de 4,92 milliards d'euros.

Mercedes pointe une baisse de 8% des ventes unitaires sur un an dans sa division Mercedes Benz Cars " essentiellement imputable au marché chinois "particulièrement impacté par les changements de modèles et goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement", notamment pour ce qui est des modèles les plus chers.

Volkswagen accuse également non seulement des volumes de ventes plus faibles, mais aussi " un mix pays, marques et modèles défavorable ", c'est-à-dire que les modèles et les marques les plus vendus de sa gamme sont les moins rentables, au détriment des marques Porsche et Audi.

Jefferies reste à l'achat sur les deux constructeurs, avec un objectif de 100 euros pour Mercedes et de 150 euros pour Volkswagen. Le broker souligne que les perspectives de Mercedes ont été confirmées avec un premier trimestre toujours considéré comme un point bas pour le chiffre d'affaires et la marge, et signale une bonne surprise sur le free cash flow.

A l'achat sur Mercedes avec un objectif de cours de 90 euros, UBS est au contraire vendeur sur Volkswagen, tablant sur une baisse du titre jusqu'à 100 euros, soulignant l'absence d'impact visible du plan d'efficacité du constructeur. UBS relève que la déception sur les ventes de Mercedes est compensée par des perspectives positives.