Les valeurs du jour en Europe - Les prévisions de profits 2025 de Munich Re et de Swiss Re saluées

(AOF) - Les réassureurs Munich Re et Swiss Re ont dévoilé leurs perspectives de résultats pour 2025. Le premier vise un résultat net de 6 milliards d'euros et le second d'au moins 4,4 milliards de dollars. Les investisseurs apprécient Munich Re qui gagne 4,71% à 513,20 euros et prend la tête de l'indice Dax 40 tandis que Swiss Re (+3,17% à 131,90 francs suisses) domine l'indice SMI. Cette année, Munich Re et Swiss Re tablent respectivement sur des bénéfices nets de plus de 5 milliards d'euros et de plus de 3 milliards de dollars.

Dans son champ d'activité de réassurance, Munich Re prévoit une progression des revenus d'assurance à 42 milliards d'euros et un bénéfice net de 5,1 milliards d'euros en 2025. Le ratio combiné devrait rester à un niveau de rentabilité intéressant à 79% en réassurance P&C (dommages) et à 90% en Global Specialty Insurance (GSI), ce dernier devenant un segment distinct selon les normes IFRS à partir de 2025. En raison de la forte croissance attendue des activités de GSI et d'un effet d'actualisation plus faible qu'en 2024, cela correspond à un ratio combiné de 83% pour la réassurance P&C selon la segmentation actuelle.

En réassurance vie et santé, Munich Re prévoit un résultat technique total de 1,7 milliard d'euros en 2025.

Son activité d'assurance directe, Ergo devrait, elle, dégager un bénéfice de 900 millions d'euros pour 22 milliards d'euros de revenus. Un ratio combiné de 89% est prévu pour Ergo Allemagne et de 90% pour Ergo International.

Swiss Re affiche son optimisme

Swiss Re cible en réassurance dommages - sa plus importante activité - un ratio combiné inférieur à 85% et en santé & vie, un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars. Le ratio combiné de Corporate Solutions, qui fournit des solutions de transfert de risque à de grandes et moyennes entreprises à travers le monde, est attendu sous 91%.

La société suisse prévoit également d'augmenter le dividende ordinaire par action de 7% ou plus par an au cours des trois prochaines années et maintient son objectif pluriannuel de rendement des capitaux propres de plus de 14%.

"À l'horizon 2025, nous nous attendons à ce que la tarification de la réassurance P&C reste solide, la demande de protection augmentant en raison d'un environnement de risque élevé. La tarification de l'assurance des entreprises plafonne à des niveaux attrayants, tandis que la croissance du marché de l'assurance-vie et l'expérience favorable en matière de mortalité aux États-Unis soutiennent la performance de L&H Re", a déclaré le directeur général, Andreas Berger.

"Ces résultats sont soutenus par une contribution positive significative des revenus d'investissement. En continuant à mettre l'accent sur une souscription et des coûts disciplinés, Swiss Re est bien placée pour bénéficier de ces perspectives favorables".