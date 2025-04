Les valeurs du jour en Europe - Le secteur pharmaceutique pèse sur les indices européens après les menaces américaines

(AOF) - " Nous allons annoncer très prochainement une taxe douanière importante sur les produits pharmaceutiques " a annoncé le président américain hier lors d'un événement organisé au Comité national républicain du Congrès. Les valeurs européennes du secteur pharmaceutique plombent les indices après ces déclarations, alors que la santé était jusqu'ici exclue de l'offensive douanière de l'administration américaine. Sanofi (-5,80% à 87,8 euros) affiche la plus forte baisse du Cac 40 et de l'EuroStoxx50.

AstraZeneca et GSK sont lanternes rouges du Footsie 100. Sartorius et Merck KGaA affichent deux des plus fortes baisses du DAX 40. Novartis et Roche connaissent la même situation au sein de l'indice suisse, SMI.

Les systèmes de contrôle des prix dans le viseur de Washington

" Dès qu'ils l'apprendront, ils quitteront la Chine et d'autres pays, car la plupart de leurs produits sont vendus ici ", a ajouté hier le président américain. " D'autres pays sont intelligents ", a déclaré Donald Trump. " Ils disent qu'on ne peut pas facturer plus de 88 dollars, sinon on ne peut pas vendre son produit, et les laboratoires pharmaceutiques les écoutent. " Cela a été perçu comme une référence à l'Australie et à son système PBS (Pharmaceutical Benefits Scheme).

" Nous allons imposer des droits de douane sur nos produits pharmaceutiques, et une fois cela fait, ils vont revenir en masse chez nous, car nous sommes le grand marché. " Il s'agit de "notre avantage sur tous les autres".

Les groupes pharmaceutiques américaines expriment depuis longtemps leurs inquiétudes concernant le PBS, estimant que les Australiens ne paient pas suffisamment pour leurs médicaments compte tenu des milliards qu'ils investissent dans la recherche et le développement.