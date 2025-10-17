Les valeurs du jour en Europe - Echec du rachat de Sabadell par BBVA

(AOF) - BBVA s'adjuge 5,03% à 16,50 euros à Madrid après avoir annoncé que son offre publique d’achat hostile de 16,32 milliards d’euros sur Sabadell (-7,80%, à 2,977 euros) n’aura pas lieu, le seuil d’acceptation minimum fixé par la banque n’ayant pas été atteint. C’est donc la fin d’un long feuilleton de 18 mois. Pourtant, le 22 septembre dernier, afin de convaincre les actionnaires de Sabadell, BBVA avait relevé son offre de 10 %, soit 3,39 euros par titre et proposait 1 de ses actions, contre 4,8376 actions Sabadell.

Au cours de l'été, fin juin, le gouvernement espagnol avait autorisé la fusion des deux banques sous certaines conditions, notamment " que, pendant les 3 prochaines années, elles restent des entités juridiques distinctes et conservent des actifs séparés, ainsi qu'une autonomie dans la gestion de leurs activités ", avait déclaré le ministre de l'Économie Carlos Cuerpo.

BBVA va profiter de cet échec pour s'occuper de ses actionnaires

Après cet échec du rapprochement entre les deux entités, le deuxième après une première tentative en novembre 2020, BBVA a décidé de reprendre immédiatement la rémunération de ses actionnaires. Dès le 31 octobre, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria commencera à exécuter des rachats d'actions d'environ 1 milliard d'euros. Ensuite, le 7 novembre, elle procèdera au versement d'un dividende intérimaire de 0,32 euro par action, le plus élevé jamais enregistré, pour un montant total de 1,8 milliard d'euros. Enfin, dès l'autorisation de la Banque Centrale Européenne obtenue, elle lancera un important programme de rachat d'actions.

Pour RBC Capital, cet échec est un soulagement, non pas parce que l'opération était mauvaise, mais parce qu'elle générait trop d'incertitudes pour les deux entités.

Les analystes expliquent également, et à juste titre, que l'action Sabadell devrait réagir négativement à court terme.