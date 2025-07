Les valeurs du jour en Europe - Banca MPS : l'offre sur Mediobanca sera lancée le 14 juillet

(AOF) - Banca MPS a reçu l'approbation inconditionnelle de l'autorité italienne de la concurrence et du marché pour la prise de contrôle de Mediobanca. À la Bourse de Milan, l'action Banca MPS perd 0,92%, à 6,965 euros, et celle de sa cible, 0,08%, à 18,49 euros. Le document relatif à l'offre publique d'échange a également été approuvé par le gendarme boursier italien, le Consob. L'offre sera lancée le 14 juillet et se clôturera le 8 septembre. Banca MPS offre 2,533 actions nouvelles pour un titre Mediobanca.

Dans le cadre de sa défense, Mediobanca a dévoilé fin juin ses objectifs 2028 dans le cadre de son plan stratégique : One Brand, One culture. L'établissement bancaire italien avait indiqué en particulier qu'il comptait distribuer 4,9 milliards d'euros à ses actionnaires entre 2025 et 2028. Mediobanca avait réitéré ses critiques sur l'offre, soulignant qu'elle la sous-évalue et aurait un impact dilutif à 2 chiffres au niveau du bénéfice par action.

" Nous partageons l'avis négatif de la direction sur l'offre de BMPS, mais nous craignons que les motifs politiques et souverains ne l'emportent sur les intérêts des actionnaires " prévenait AlphaValue à cette occasion.