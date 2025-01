Les valeurs du jour à Wall Street - Meta et Microsoft en ordre dispersé

(AOF) - Si les résultats de Microsoft ont dépassé les attentes, la croissance du cloud a déçu car le géant de l'informatique ne dispose pas des capacités nécessaires pour répondre à la forte demande générée par l’intelligence artificielle. En Bourse, l’action Microsoft recule de 6,03 % à 414,65 dollars. En revanche, le titre Meta, maison-mère de Facebook , gagne 1% à 682,70 dollars. La firme fondée par Mark Zuckerberg a connu une envolée de ses profits et son fondateur a fait part de son optimisme à propos de l'année en cours, notamment s'agissant de ses développements dans l’intelligence artificielle.

Au deuxième trimestre, clos fin décembre, Microsoft a vu son bénéfice net augmenter de 10% à 24,1 milliards de dollars, soit 3,23 dollars par action. Le chiffre d'affaires a progressé de 12% à 69,6 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Bloomberg anticipaient respectivement 3,12 dollars par titre et 68,9 milliards de dollars.

Surveillé de près par les analystes car il est le moteur du groupe depuis plusieurs années, Azure (cloud) a vu ses ventes augmenter de 31%. Les services liés à l'intelligence artificielle ont contribué à hauteur de 13 points à la croissance. Wall Street anticipait une progression de 31,8% après une hausse de 33% (34% à taux de change constants) au trimestre précédent.

Lors de la conférence avec les analystes, la directrice financière, Amy E. Hood a de nouveau souligné que la demande restait supérieure à la capacité disponible. Au troisième trimestre, Azure est attendu en croissance de 31% à 32% à taux de change constants.

"Alors que nous nous attendons à être limités en termes de capacité pour répondre à la demande liée à l'IA au troisième trimestre, nous devrions, d'ici à la fin de l'exercice 2025, être à peu près en phase avec la demande à court terme, compte tenu de nos importants investissements en capital", a ajouté Amy E. Hood.

Bond des profits et optimisme de Meta

Au quatrième trimestre, le profit net de Meta, maison-mère de Facebook et d'Instagram, a flambé de 49% à 20,84 milliards de dollars, soit 8,02 dollars par action. Le consensus s'élevait à seulement 6,76 dollars par titre. Son chiffre d'affaires a bondi de 21% à 48,385 milliards de dollars alors que le marché ciblait 47 milliards de dollars.

Pour le trimestre en cours, Meta anticipe un chiffre d'affaires en croissance de 8% à 15%, soit entre 39,5 milliards et 41,8 milliards de dollars. La prévision moyenne est inférieure au consensus de 41,7 milliards. Elle prévoit entre 114 et 119 milliards de dollars de dépenses totales pour l'année 2025. Meta prévoit d'investir entre 60 et 65 milliards de dollars cette année.

L'objectif décevant de revenus a été relégué au second plan par l'optimisme de Mark Zuckerberg. S'exprimant lors de la conférence de presse avec les analystes, il a déclaré qu'il anticipait une "très bonne année" 2025. "Je sais que l'on a toujours l'impression que chaque année est une grande année, mais plus que d'habitude, j'ai l'impression que la trajectoire de la plupart de nos initiatives à long terme sera beaucoup plus claire à la fin de cette année" a-t-il ajouté.

Mark Zuckerberg s'attend à ce que ce que 2025 soit l'année où un assistant d'IA hautement intelligent et personnalisé atteindra plus d'un milliard de personnes, et il pense que Meta AI sera cet assistant d'IA de premier plan.