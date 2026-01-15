Les valeurs du jour à Wall Street - Les résultats trimestriels de Goldman Sachs et Morgan Stanley mieux accueillis par Wall Street

(AOF) - Après JP Morgan mardi, puis Bank of America, Wells Fargo et Citigroup mercredi, c'était au tour des deux banques d'affaires, Goldman Sachs et Morgan Stanley, de dévoiler leurs comptes trimestriels ce jour. A l'inverse de ses concurrents la veille, ces deux nouvelles publications ont été très saluées par les investisseurs à la faveur de ses résultats globalement supérieurs aux prévisions. Morgan Stanley enregistre une des plus fortes hausses du S&P 500, bondissant de 4,85% à 189,63 dollars. Figurant parmi les plus fortes hausses du Dow Jones, Goldman Sachs grimpe de 3,37% à 966 USD.

Goldman Sachs : BPA meilleur que prévu malgré un PNB décevant

Goldman Sachs a dégagé un bénéfice par action (BPA) meilleur que prévu au quatrième trimestre 2025. Il ressort à 14,01 dollars là où le consensus tablait sur 11,65 USD grâce à la solidité de ses activités de trading et de gestion d'actifs. Mais le produit net bancaire est en retrait de 3% à 13,45 MdsUSD, un chiffre inférieur aux 13,85 MdsUSD anticipés par les analystes.

Dans le détail, les revenus tirés du trading d'actions, son deuxième métier derrière la gestion de fortune et d'actifs, ont augmenté de 25% à 4,31 MdsUSD, et ceux du trading d'obligations, de matières premières et de changes (FICC) se sont accrus de 12%, à 3,11 MdsUSD, tandis que la division de banque d'investissement a progressé de 25%, à 2,58 MdsUSD.

La branche de gestion d'actifs et de fortune demeure relativement stable, à 4,72 MdsUSD, là où la plateforme de prêts à la consommation affichait des revenus négatifs à hauteur de quelque 1,7 MdUSD du fait de la décision de la firme new-yorkaise de se séparer de ses activités de banque émettrice de l'Apple Card.

Sur l'ensemble de l'exercice 2025, les revenus de Goldman Sachs ressortent à 58,28 MdsUSD, soit une hausse de 9% en glissement annuel. Le bénéfice net a augmenté de 20% en rythme annuel à 17,18 MdsUSD. Cette performance annuelle solide a permis au conseil d'administration d'augmenter le dividende trimestriel à 4,50 USD par action pour le premier trimestre 2026 contre 4 USD par action auparavant.

Morgan Stanley : un BPA bien au-dessus des attentes

Quant à Morgan Stanley, il a publié un bénéfice par action au quatrième trimestre 2025 de 2,68 USD, battant d'environ 11% l'estimation moyenne des analystes, pour des revenus en croissance de 10% à près de 17,9 MdsUSD, un niveau supérieur de 226 millions au consensus selon Jefferies.

La division "institutional securities" a vu ses revenus croitre de 9% à 7,93 MdsUSD (une croissance tirée par un bond de 47% en banque d'investissement), ceux des divisions de gestion de fortune progressent de 13% et ceux de gestion d'investissement de 5%.

"Morgan Stanley a délivré une performance exceptionnelle en 2025", juge son PDG Ted Pick, expliquant que "des investissements pluriannuels ont contribué à la croissance et à la dynamique au sein de la firme intégrée". Dans le détail, les revenus nets sur l'exercice 2025 se sont élevés à 70,6 MdsUSD, contre 61,8 MdsUSD l'année précédente. Le résultat net s'est établi à 16,9MdsUSD, soit 10,21 USD par action diluée, contre 13,4 MdsUSD ou 7,95USD par action diluée, un an plus tôt. Son bénéfice net a bondi de 19%, porté par une performance exceptionnelle de sa division banque d'investissement.

Pour l'ensemble de l'exercice 2025, Morgan Stanley a versé un dividende total de 3,85 USD par action, contre 3,55 USD en 2024. Outre la hausse des revenus et des bénéfices, cette augmentation du dividende s'explique aussi par un rendement des fonds propres tangibles (ROTCE) de 21,6%, dépassant largement ses performances de 2024 (18,8%).

"Morgan Stanley a publié sa mise à jour stratégique annuelle et a généralement réitéré ses objectifs opérationnels à plus long terme", pointe par ailleurs Jefferies, notant que ceci comprend un ROTCE (rentabilité des capitaux propres tangibles) à plus long terme de 20% et un ratio d'efficacité de 70%.

(NDLR Zonebourse : auteur de l'article - Vincent Gallet)