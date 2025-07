Les valeurs du jour à Wall Street - Le courtage actions et la banque d'investissement vedettes des résultats des banques

(AOF) - La deuxième salve de résultats bancaires confirme la bonne santé du secteur, en particulier dans le courtage actions et la banque d'investissement. Si Goldman Sachs parvient à grappiller 0,11% à 703,31 dollars, Bank of America et Morgan Stanley reculent respectivement de 0,38% à 45,98 dollars et 1,83% à 139 dollars. Les 3 établissements ont pourtant dévoilé des performances trimestrielles meilleures qu'anticipé grâce à la volatilité sur les marchés engendrée par la politique commerciale de Donald Trump.

Goldman Sachs impériale

Goldman Sachs a connu la plus forte progression des profits au deuxième trimestre. Le bénéfice net a augmenté de 22%, à 4,72 milliards de dollars, soit 10,91 dollars par action. Il est nettement supérieur au consensus s'élevant à 9,77 dollars, mais les analystes éprouvent historiquement des difficultés à évaluer correctement la performance de la célèbre banque d'affaires. Les revenus ont bondi de 15%, à 14,58 milliards de dollars, dépassant également les prévisions de Wall Street : 13,53 milliards de dollars.

Le revenu du courtage d'actions a progressé de 36% pour atteindre le montant record de 4,30 milliards de dollars et celui du courtage obligataire (FICC) a augmenté de 9%, à 3,47 milliards de dollars. Wall Street visait respectivement 3,72 milliards de dollars et 3,26 milliards de dollars. Les revenus de la banque d'investissement ont bondi de 26%, à 2,19 milliards de dollars, grâce à l'activité de conseil : + 71%, à 1,17 milliard de dollars.

Morgan Stanley soutenue par sa franchise actions

Morgan Stanley a pu compter sur la bonne performance de ses activités sur les marchés actions, comme Goldman Sachs, mais aussi celle de sa gestion de fortune. Au deuxième trimestre, son bénéfice net a progressé de 15%, à 3,54 milliards de dollars, soit 2,13 dollars par action. Il a dépassé le consensus s'élevant à 1,97 dollar. Les revenus ont augmenté de 12%, à 16,79 milliards de dollars, ressortant également au-dessus des attentes de Wall Street de 16,04 milliards de dollars.

S'agissant des activités de marché, le courtage sur actions – domaine où elle est l'un des leaders à Wall Street – Morgan Stanley a généré des revenus de 3,72 milliards, en hausse de 23%. Wall Street visait 3,53 milliards de dollars. Les revenus dans le courtage FICC (obligations, change, et matières premières) ont progressé de 9% à 2,18 milliards de dollars. Le marché anticipait 1,21 milliard de dollars.

Dans la gestion de fortune, les revenus ont augmenté de 14%, à 7,76 milliards de dollars, contre 7,35 milliards de dollars de consensus. Le bénéfice imposable a bondi de 21%, à 2,2 milliards de dollars. Cette activité affiche une marge de 28,3%, contre 26,80% au deuxième trimestre 2024.

Légère progression des bénéfices pour Bank of America

Les résultats de Bank of America sont un ton plus bas que ceux de ses concurrentes. Entre avril et juin, le bénéfice net a augmenté de 3%, à 7,1 milliards de dollars, soit 89 cents par action. Ce dernier a dépassé le consensus de 3 cents. S'agissant du produit net bancaire, celui-ci a augmenté de 4%, à 26,5 milliards de dollars, alors que les revenus d'intérêts ont progressé de 7%, à 14,7 milliards de dollars. Ces derniers sont toujours attendus entre 15,5 et 15,7 milliards de dollars au dernier trimestre 2025.

Comme ses concurrentes, Bank of America a bénéficié de la bonne performance de ses activités de marché. S'agissant du courtage sur les actions, il a généré des revenus ajustés en progression de 10%, à 2,1 milliards de dollars. Les revenus ajustés dans le courtage FICC (obligations, change, et matières premières) ont bondi de 16%, à 3,2 milliards de dollars.