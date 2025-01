Les valeurs du jour à Wall Street - Fin d'année favorable pour le secteur bancaire américain

(AOF) - Citigroup, Goldman Sachs et JPMorgan ont dévoilé des performances trimestrielles meilleurs que prévu. En Bourse, leur action gagne respectivement 4,94% à 77,13 dollars, 5,10% à 600,67 dollars et 1,01% à 249,96 dollars. Bank of America souligne que ces établissements ont fait état de bénéfice par action au quatrième trimestre et de prévisions pour 2025 (lorsqu'elles ont été fournies) supérieures aux attentes, ce qui implique un potentiel de révisions à la hausse du bénéfice par action. La solidité de leurs comptes s'explique notamment par la bonne performance de leurs activités de marché.

JPMorgan a dévoilé des résultats 2024 record après avoir enregistré un bond de 50% de ses bénéfices au quatrième trimestre. Sur cette période, la banque américaine a généré un bénéfice net de 14 milliards de dollars, soit 4,81 dollars par action. Le marché anticipait 4,09 dollars. Sur l'ensemble de l'année, JPMorgan a généré un bénéfice net de 58,5 milliards de dollars contre 49,6 milliards de dollars en 2023.

Les revenus ont augmenté de 10% à 43,7 milliards de dollars alors que ses revenus d'intérêts ont reculé de 3% à 23,5 milliards de dollars. JPMorgan prévoit environ 90 milliards de dollars de revenus d'intérêts cette année.

Au quatrième trimestre, le bénéfice net de Goldman Sachs a bondi de 105% à 4,11 milliards de dollars, soit 11,95 dollars par action. Il est supérieur au consensus s'élevant à 8,07 dollars. Il a progressé de 68% à 14,276 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année. Les revenus de la célèbre banque d'affaires américaine ont progressé de 23% à 13,87 milliards de dollars, dépassant les prévisions de Wall Street : 12,37 milliards de dollars.

Citigroup a renoué avec les profits au quatrième trimestre et annoncé un programme de rachat d'actions de 20 milliards de dollars. Le bénéfice net est ressorti à 2,9 milliards de dollars, soit 1,34 dollar par action contre respectivement -1,8 milliard de dollars et -1,16 dollar, un an plus tôt. Ses comptes avaient été pénalisés l'an dernier par d'importantes charges et provisions liées à l'Argentine, la Russie et à la FDIC. En 2024, les profits ont augmenté de 37% à 12,68 milliards de dollars. Les revenus ont progressé de 12% à 19,58 milliards de dollars, sachant que le marché ciblait 19,50 milliards de dollars.