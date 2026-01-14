Les valeurs du jour à Wall Street - Douche froide à Wall Street pour les géants bancaires malgré une croissance des profits

(AOF) - A l'ouverture des marchés américains ce mercredi, les investisseurs n'ont pas été tendres avec les titres Bank Of America, Wells Fargo et Citigroup. Ils ont été sanctionnés en Bourse après la publication de leurs résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2025. La première nommée recule de 4,41%, à 52,55 dollars, en dépit d'une performance supérieure aux attentes et de perspectives favorables pour 2026. La deuxième chute également perdant 4,34%, à 89,49 dollars pénalisée par des bénéfices et des revenus inférieurs aux estimations et la cession de sa filiale russe AO Citibank.

La troisième cède près de 4%, à 112,41 dollars, après avoir présenté des résultats contrastés sur cette période.

Bank Of America : montée en puissance des profits

Sur les trois derniers mois de l'exercice 2025, le bénéfice par action (BPA) de Bank Of America a atteint 0,98 dollar, soit une hausse de 18% par rapport au quatrième trimestre 2024. Il était attendu entre 0,95 et 0,96 dollar. Le bénéfice net sur ce quatrième trimestre s'élève à 7,6 MdsUSD, soit une augmentation de 12% en glissement annuel. Le chiffre d'affaires a progressé de 7% pour atteindre 28,4 MdsUSD alors que les analystes l'anticipaient entre 27,5 et 27,6 MdsUSD. Cette croissance a été portée par le revenu net d'intérêts (+10% à 15,8 MdsUSD), les frais de gestion d'actifs et les activités de vente et de trading.

En outre, le ratio d'efficacité s'est amélioré de 194 points de base pour s'établir à 61%. Cette amélioration montre que la banque gère mieux ses coûts par rapport à ses revenus.

Sur ce quatrième trimestre, la banque a reversé 8,4 MdsUSD à ses actionnaires via des dividendes (2,1 MdsUSD) et des rachats d'actions (6,3 MdsUSD).

Les dépenses non liées aux intérêts ont augmenté de 4%, à 17,4 MdsUSD. Cette hausse est principalement due aux investissements dans la technologie, le personnel et le marketing, ainsi qu'à des frais de litiges plus élevés.

Le quatrième trimestre de Bank Of America vient clore une année 2025 exceptionnelle où la banque a généré plus de 30,5 MdsUSD de bénéfice net, contre 27MdsUSD en 2024. Le bénéfice par action annuel a bondi de 19% par rapport à 2024, à 3,81 USD, ce qui montre une accélération de la rentabilité. Sur cet exercice 2025, le chiffre d'affaires annuel (net de charges d'intérêts) s'est élevé à 113,1 MdsUSD, soit une hausse de 7% sur un an.

"Avec une liquidité et un capital solides, ainsi qu'une qualité des actifs saine, nous entrons en 2026 concentrés sur la conduite d'une croissance sous-jacente, des gains de parts de marché et une rentabilité améliorée", a commenté Alastair Borthwick, CFO de Bank Of America.

Wells Fargo : excédent de capital significatif

Quant à Wells Fargo, ses résultats du quatrième trimestre ont déçu les investisseurs. La multinationale américaine de services financiers a généré des revenus en progression de 4% sur cette période en glissement annuel, à 21,3 MdsUSD. Or, ils se situent sous les prévisions de Wall Street qui les attendaient entre 21,64 et 21,7 MdsUSD.

En outre, bien que le revenu net d'intérêt ait augmenté de 4% sur un an pour atteindre 12,33 MdsUSD, il est resté inférieur aux attentes de Visible Alpha (12,4 MdsUSD).

Wells Fargo affiche une croissance dynamique dans des secteurs clés : les prêts commerciaux ont augmenté de 12% et les nouveaux comptes de cartes de crédit ont bondi de plus de 20%.

Le bénéfice net ressort à 5,36 MdsUSD sur ce quatrième trimestre 2025, soit une augmentation d'environ 6%. Par action, il progresse de 13% en comparaison annuelle à 1,62 dollar.

Sur l'année 2025, le groupe a atteint son objectif de rendement des capitaux propres tangibles (ROTCE) de 15% et vise à moyen terme une fourchette de 17-18%.

Pour Charlie Scharf, PDG de Wells Fargo, son entreprise a "continué à opérer avec un excédent de capital significatif tout en reversant 23 MdsUSD aux actionnaires, via 18 MdsUSD de rachat d'actions ordinaires et une augmentation de 13% du dividende par action ordinaire en 2025".

En disposant de ce capital excédentaire, le groupe basé à San Francisco a généré suffisamment de profits pour à la fois se protéger, investir dans son avenir et récompenser généreusement ses investisseurs.

Le PDG s'est félicité, en outre, que la société se soit libérée de ses entraves réglementaires avec le retrait du plafonnement des actifs par la Fed et la fin de plusieurs ordonnances de consentement. Dans le détail, ce plafonnement des actifs ("Asset Cap") est une sanction réglementaire sans précédent imposée à Wells Fargo par la Réserve fédérale américaine en février 2018. La banque centrale américaine avait alors interdit à Wells Fargo de dépasser sa taille de bilan au niveau où elle se trouvait à la fin de l'année 2017 (soit environ 1 950 MdsUSD). Wells Fargo peut désormais à nouveau chercher à croître de manière "agressive".

Sur l'exercice 2025, les revenus sont en hausse de 1,7%, à 83,66 MdsUSD. Le bénéfice net a augmenté de 8,2%, à 21,33 MdsUSD.

Citigroup : charges exceptionnelles

Du côté de Citigroup, les revenus du quatrième trimestre se sont élevés à 19,9 milliards de dollars, en hausse de 2% sur un an. Ils sont inférieurs aux prévisions des analystes : 20,5 MdsUSD. Si l'on exclut une perte liée à la cession d'AO Citibank en Russie (1,2 MdUSD), la croissance s'établit à 8%. Ils ont été portés par la hausse des revenus des segments d'activité "services" (+15%), "banking" (+78%), et gestion de patrimoine (7%).

En revanche, son bénéfice net a reculé de 13% en rythme annuel à 2,5 MdsUSD. Par action, il diminue de 11% sur un an, à 1,19 dollar. Il se situe en deçà des attentes du marché : entre 1,58 et 1,65 USD. Cette baisse du résultat net est principalement attribuée à une hausse des dépenses d'exploitation (en augmentation de 6%) et à une charge fiscale plus élevée due au bénéfice fiscal limité lié à l'élément exceptionnel russe.

En dehors des effets liés à la Russie, le bénéfice par action se serait établi à 1,81 USD, au-dessus du consensus de marché : 1,62 USD.

Sur l'ensemble de l'exercice 2025, les revenus ont augmenté de 6%, à 85,2 MdsUSD, et les bénéfices net ont progressé de 13%, à 14,3 MdsUSD;

" Nous abordons l'année 2026 avec une dynamique clairement positive dans l'ensemble du groupe et nous restons déterminés à atteindre notre objectif d'un rendement des capitaux propres tangibles des actionnaires ordinaires (ROTCE) de 10% à 11% cette année, tout en positionnant Citi en vue d'obtenir des rendements supérieurs à ce niveau dans les années à venir", a déclaré la directrice générale, de Citigroup Jane Fraser suite à cette publication trimestrielle.