Les valeurs du jour à Wall Street - Bank of America et Morgan Stanley confirment la bonne santé du secteur bancaire

(AOF) - Morgan Stanley s'adjuge 2,18% à 133,40 dollars, Bank of America perd 0,80% à 86,72 dollars même si les deux banques américaines ont dévoilé des performances trimestrielles meilleures que prévu. Après les bons résultats publiés hier par notamment JPMorgan et Citigroup, la barre pour être qualifiée pour la hausse avait été remontée. Morgan Stanley s'est qualifiée avec la manière grâce aux bons résultats de ses métiers de marché. En revanche, les investisseurs font la fine bouche à propos des comptes de Bank of America, dont les revenus sont justes en ligne.

Au quatrième trimestre, le bénéfice net de Bank of America est ressorti à 6,7 milliards de dollars, soit 82 cents par action, contre 3,1 milliards de dollars un an auparavant. Le consensus a été dépassé de 5 cents. Les revenus ont bondi de 15% à 25,3 milliards de dollars, là où le marché anticipait 25,27 milliards de dollars. Les revenus d'intérêts ont augmenté de 3% à 14,4 milliards de dollars. La banque d'investissement s'est distinguée avec des commissions en progression de 44% à 1,7 milliard de dollars.

Bank of America anticipe des revenus d'intérêts compris entre 14,5 et 14,6 milliards de dollars au premier trimestre 2025. Ils devraient connaître une croissance séquentielle pour atteindre entre 15,5 et 15,7 milliards de dollars au quatrième trimestre. Leur progression s'accélérerait au second semestre.

Grâce à la bonne performance de ses activités de marché au quatrième trimestre 2024, le bénéfice net de Morgan Stanley a flambé de 142% à 3,72 milliards de dollars, soit 2,22 dollars par action. Les revenus ont augmenté de 26% à 16,22 milliards de dollars, ressortant également au-dessus des anticipations du marché : 15,06 milliards de dollars.

Dans le détail, les revenus de la banque d'investissement ont bondi de 25% à 1,64 milliard de dollars grâce en particulier à ses activités sur les marchés primaires actions (+102% à 455 millions de dollars).

S'agissant des activités de marché, le courtage sur actions – domaine où elle est l'un des leaders à Wall Street – Morgan Stanley a généré des revenus de 3,325 milliards, en hausse de 51%. Les revenus dans le courtage FICC (obligations, change, et matières premières) ont progressé de 35% à 1,93 milliards de dollars.

Dans la gestion de fortune, les revenus ont augmenté de 13% à 7,48 milliards de dollars pour un bénéfice imposable en progression de 44% à 2,05 milliards de dollars.