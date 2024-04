Les valeurs du jour à Wall Street - Alphabet et Microsoft au sommet

(AOF) - Alphabet, société-mère de Google, bondit de 9,52% à 170,84 dollars et prend la seconde place de l’indice S&P 500 tandis que Microsoft (+2,58% à 409,33 dollars) est leader du Dow Jones. Le géant de l'Internet et du cloud a fait un sans faute : la grande majorité de ses activités ont fait mieux qu’attendu et la rémunération de ses actionnaires sera améliorée. Il versera notamment pour la première fois un dividende. Belle publication également pour Microsoft, dont les bénéfices ont dépassé les attentes, de même que la croissance d’Azure, dopée à l’intelligence artificielle.

Alphabet va verser son premier dividende

Au premier trimestre, Alphabet a enregistré un bénéfice net de 23,66 milliards de dollars, soit 1,89 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 15,05 milliards de dollars, soit 1,17 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus Bloomberg s'élevait à seulement 1,53 dollar.

Le chiffre d'affaires du géant de l'Internet et du cloud a pour sa part progressé de 15% à 86,54 milliards de dollars. Il a augmenté de 16% à taux de change constants. Ses revenus publicitaires sont, eux, en hausse de 11% à 65,52 milliards de dollars alors que Wall Street ciblait 60,2 milliards de dollars. Hors coûts d'acquisition du trafic, les revenus d'Alphabet sont ressortis à 67,59 milliards de dollars, dépassant les projections des analystes de 66,1 milliards de dollars.

Cerise sur le gâteau, la société a également annoncé qu'elle verserait un dividende de 20 cents par action, le premier de son histoire, et qu'elle rachèterait des actions pour un montant supplémentaire de 70 milliards de dollars. Alphabet suit l'exemple de Meta, qui a annoncé en février dernier qu'il verserait son premier coupon.

Azure accélère

Au troisième trimestre, clos fin mars, Microsoft a vu son bénéfice net bondir de 20% à 21,9 milliards de dollars, soit 2,94 dollars par action. Le chiffre d'affaires a augmenté de 17% à 61,9 milliards de dollars. Il a aussi augmenté de 17% à taux de change constants. Les analystes interrogés par Bloomberg anticipaient respectivement 2,83 dollars par titre et 60,9 milliards de dollars.

La firme de Redmond (Washington) a continué de bénéficier du dynamisme de sa division Intelligent Cloud, qui chapeaute les produits et services liés aux serveurs, comme Windows Server, SQL Server et Azure (cloud commercial). Ses ventes ont bondi de 21% à 23,7 milliards de dollars.

Très surveillé par les analystes car il est le moteur du groupe depuis ces dernières années, Azure a vu ses ventes augmenter de 31%. Wall Street anticipait une progression de 29% après une hausse de 30% au trimestre précédent. La croissance a été soutenue à hauteur de 7 points par les services d'intelligence artificielle.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Fiche sectorielle - Internet

Une recherche en ligne de plus en plus concurrentielle pour Google

Google domine la recherche en ligne depuis plus de deux décennies. Il tire plus de la moitié de ses revenus de la publicité sur son moteur de recherche. Le second acteur, Bing, détenu par Microsoft, reste très loin derrière, avec moins de 9 % du marché mondial. Toutefois Bing bénéficie d'un avantage énorme : les résultats de Microsoft ne dépendent pas étroitement des performances de son moteur de recherche, mais plutôt de ses ventes de logiciels et de services aux entreprises avec sa branche Azure. Le groupe peut donc se montrer plus agile et prendre des risques. D'autres sérieux concurrents montent en puissance. Le moteur de recherche d'Amazon pour trouver des produits affiche un bond de ses revenus publicitaires. De même, l'application TikTok est de plus en plus utilisée par les plus jeunes pour chercher des informations.