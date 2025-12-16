 Aller au contenu principal
Les valeurs du jour à Paris - Stellantis et Renault soutenus par la perspective d'un assouplissement des règles en Europe
information fournie par AOF 16/12/2025 à 11:17

(AOF) - Stellantis (+1,78%, à 10,286 euros) et Renault (+1,34%, à 37,75 euros) se distinguent au sein du CAC 40, tout comme les autres constructeurs automobiles européens : Mercedes-Benz (+1,49%, à 61,56 euros) ou Volkswagen (+1,62%, à 108,28 euros). Ces valeurs du secteur automobile progressent, soutenues par la perspective d'un assouplissement des règles en Europe. La Commission européenne devrait annoncer aujourd’hui une révision de son objectif de réduction des émissions de CO2.

Selon Manfred Weber, député européen, cité par Reuters, l'Union européenne va fixer à 90% l'objectif de réduction des émissions de CO2 pour les flottes des constructeurs automobiles à compter de 2035.

L'exigence actuelle est fixée à 100%. Le député précise que toutes les motorisations seront autorisées après 2035.

De nombreux constructeurs automobiles, les allemands en tête, ont fait pression sur les autorités du Vieux-Continent pour assouplir ces règles.

Début novembre, l'ACEA, l'Association des constructeurs européens d'automobiles, appelait à une approche "plus intelligente et plus réaliste". L'association indiquait que le rythme actuel de croissance du marché des véhicules 100% électrique à batterie pour les voitures et les utilitaires révélait que les objectifs CO2 de 2030 et 2035 n'étaient désormais plus atteignables. Si les constructeurs étaient toujours engagés pour atteindre l'objectif de neutralité climatique en 2050, la réalité sur le terrain était bien plus complexe.

En outre, la demande pour les véhicules électriques stagne, freinée notamment par la fin des aides dans certains Etats et par le manque d'infrastructure de recharge.

En parallèle, les constructeurs d'automobiles européens font face à une concurrence chinoise agressive avec les marques BYD ou MG qui bénéficient de coûts de production inférieure. Selon des données de l'ACEA, au mois d'octobre, les ventes de BYD ont par exemple flambé de 195% par rapport à la même période un an plus tôt.c

