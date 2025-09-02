Les valeurs du jour à Paris - Kering et LVMH dominent le CAC 40 grâce à l'optimisme de HSBC

(AOF) - A Paris, Kering (+3,63% à 238,15 euros) et LVMH (+3,06% à 519,10 euros) sont très bien orientées ce mardi, occupant respectivement la première et deuxième place de l'indice CAC 40. Les deux actions progressent à la faveur d'une note favorable de HSBC sur le secteur du luxe. La banque britannique a relevé à sa recommandation de Conserver à Acheter sur les deux sociétés françaises. Elle a relevé son objectif de cours de 200 à 300 euros pour Kering et de 535 à 625 euros pour LVMH.

HSBC se montre optimiste sur le redressement du secteur l'année prochaine : " Après quatre trimestres de douleur, en partie causée par les facteurs macroéconomiques (effets de change, craintes de récession, tensions mondiales), il est temps d'être un peu plus positif sur le secteur du luxe. Nous prévoyons que les ventes se reprendront légèrement au deuxième semestre 2025 et que 2026 verra le retour à une croissance correcte et rentable ".

" Bien que les consommateurs américains soient confrontés à des obstacles à court terme au quatrième trimestre, nous pensons que les consommateurs chinois sont voués à devenir plus engagés, et les deux devraient contribuer à une meilleure croissance l'année prochaine ", affirme la banque britannique.

Sur le dossier Kering, " l'embauche d'un directeur général externe (Luca Di Meo, ex-DG de Renault) combinée à un environnement plus favorable pour le secteur pourrait soutenir un un regain marqué de l'intérêt des investisseurs après des années de désaffection ", explique HSBC. " Notre expérience nous montre que les directeurs généraux externes nouvellement nommés bénéficient généralement d'un sursis durant les trois à quatre premiers trimestres de leur mandat ", soulignent les analystes de la banque.

En outre, les fortes pertes de parts de marché de Gucci et la restructuration "aigüe" au niveau du groupe impliquent que la croissance en 2026 est mécaniquement très probable ".

" Nous attendons du conseil d'administration et du président de Kering qu'ils permettent au nouveau DG d'agir rapidement et d'apporter de nombreux changements qui auraient pu être difficiles à mettre en œuvre auparavant, ce qui devrait réduire le risque lié à la détention des actions Kering ", note HSBC.

Concernant LVMH, HSBC explique que " malgré ses doutes quant à la capacité la marque Louis Vuitton a atteindre ou dépasser à long terme une croissance de 5%, il croit au rebond de Dior, estimant que la maîtrise des coûts contribuera en partie à défendre la marge ". La banque table sur un rebond significatif pour cette marque à partir du deuxième trimestre 2026.

En outre, pour la banque, LVMH dispose de nombreuses opportunités pour simplifier sa structure.