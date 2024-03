Les valeurs du jour à Paris - Début de semaine sous le signe de la prudence pour le luxe

(AOF) - L’heure est à la prudence sur le secteur du luxe à la veille de l'ouverture de la session parlementaire en Chine. Plus fort repli du CAC 40, Kering perd 2,44% à 413,60 euros, suivi par Hermès (-1,32% à 2277, euros) et LVMH (-0,98% à 838,1 euros). A cette occasion, les autorités chinoises présenteront leur objectif de croissance pour cette année et leurs orientations économiques. MUFG pense qu’elles annonceront un objectif de progression du PIB "d’environ 5 %". Cet objectif correspondrait à celui de l'année dernière, qui a été le plus bas depuis des décennies en raison de la crise immobilière.

Selon l'économiste, les autorités devraient "continuer à mettre l'accent sur un développement de haute qualité et des réformes structurelles pour transformer l'économie". Il n'y aurait pas d'importantes mesures de relance.

Lors de cet événement, les marchés suivront également de près les politiques relatives au marché immobilier, à la dette des gouvernements locaux et à l'attraction des investissements étrangers.

Le secteur du luxe a été animé ces dernières semaines par la publication des résultats 2023, qui ont été bien accueillis.

Le résultat opérationnel courant du groupe de Kering a chuté de 15% à 4,75 milliards d'euros en 2023, faisant ressortir une marge opérationnelle courante de 24,3%, contre 27,5% en 2022. Les investisseurs ont cependant apprécié la volonté du groupe de "privilégier les dépenses et investissements nécessaires au développement et à la croissance à long terme de ses Maisons, tout en restant vigilant et discipliné sur sa structure de coûts".

De son côté, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Hermès en 2023 s'est élevé à 13,42 milliards d'euros, en hausse de 21% à taux de change constants et de 16% à taux de change courants. Grâce à la forte croissance des ventes et à l'impact favorable des couvertures de change, la rentabilité opérationnelle courante annuelle a atteint son plus haut niveau historique à 42,1% contre 40,5% en 2022.

Quant à LVMH, ses ventes 2023 ont atteint 86,2 milliards d'euros, en croissance organique de 13% par rapport à 2022. "Son directeur financier Jean-Jacques Guiony a confirmé que le groupe veut maintenir le niveau actuel de rentabilité en 2024 grâce à de nouvelles mesures de contrôle des coûts". La marge opérationnelle courante 2023 était ressortie à 26,5% contre 26,6% en 2022.