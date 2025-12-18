Les valeurs du cannabis grimpent après la signature par Trump d'un décret visant à assouplir les restrictions sur la marijuana

par Christy Santhosh et Puyaan Singh

Les actions des entreprises de cannabis ont augmenté jeudi après que le président américain Donald Trump a signé un décret assouplissant les réglementations fédérales, dans le plus grand changement dans la réglementation de la marijuana depuis 1970.

La décision de reclasser le cannabis comme une drogue moins dangereuse ne légalise pas le cannabis, mais assouplit l'environnement opérationnel des entreprises en améliorant l'accès au capital, en réduisant la charge fiscale et en accélérant la recherche et le développement.

Les actions cotées en bourse aux États-Unis de Tilray

TLRY.O ont gagné plus de 6 %, Aurora Cannabis ACB.TO a augmenté de près de 9 %, SNDL SNDL.O a augmenté de 6 % et Canopy Growth WEED.TO a gagné près de 12 % dans les échanges de l'après-midi.

Le décret de Trump ordonne à son procureur général d'aller rapidement de l'avant avec la reclassification de la marijuana, selon de hauts responsables de l'administration, un processus qui pourrait conduire à ce que la plante psychoactive soit répertoriée aux côtés des analgésiques courants, de la kétamine et de la testostérone en tant que drogue moins dangereuse.

"Sans reclassement, je ne pense pas que beaucoup d'actionnaires achèteraient mes actions et beaucoup d'autres actions liées au cannabis", a déclaré Irwin Simon, directeur général de Tilray Brands, avant la publication de l'ordonnance.

Une reclassification ferait passer la marijuana de l'annexe I, qui comprend des substances comme l'héroïne, l'ecstasy et le peyotl qui n'ont pas d'usage médical reconnu, à l'annexe III, qui couvre les substances présentant un risque modéré à faiblede dépendance physique ou psychologique.

Selon certains rapports, M. Trump envisage un programme pilote de Medicare qui permettrait à certaines personnes âgées d'avoir accès au CBD.

La reclassification et la couverture par Medicare attireraient probablement des investissements de la part d'institutions financières et d'autres investisseurs.