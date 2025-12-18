 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs du cannabis grimpent après la signature par Trump d'un décret visant à assouplir les restrictions sur la marijuana
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 20:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte du titre et du texte de l'article pour refléter la signature de l'ordonnance, ajout de commentaires de l'entreprise au paragraphe 5, mise à jour des actions) par Christy Santhosh et Puyaan Singh

Les actions des entreprises de cannabis ont augmenté jeudi après que le président américain Donald Trump a signé un décret assouplissant les réglementations fédérales, dans le plus grand changement dans la réglementation de la marijuana depuis 1970.

La décision de reclasser le cannabis comme une drogue moins dangereuse ne légalise pas le cannabis, mais assouplit l'environnement opérationnel des entreprises en améliorant l'accès au capital, en réduisant la charge fiscale et en accélérant la recherche et le développement.

Les actions cotées en bourse aux États-Unis de Tilray

TLRY.O ont gagné plus de 6 %, Aurora Cannabis ACB.TO a augmenté de près de 9 %, SNDL SNDL.O a augmenté de 6 % et Canopy Growth WEED.TO a gagné près de 12 % dans les échanges de l'après-midi.

Le décret de Trump ordonne à son procureur général d'aller rapidement de l'avant avec la reclassification de la marijuana, selon de hauts responsables de l'administration, un processus qui pourrait conduire à ce que la plante psychoactive soit répertoriée aux côtés des analgésiques courants, de la kétamine et de la testostérone en tant que drogue moins dangereuse.

"Sans reclassement, je ne pense pas que beaucoup d'actionnaires achèteraient mes actions et beaucoup d'autres actions liées au cannabis", a déclaré Irwin Simon, directeur général de Tilray Brands, avant la publication de l'ordonnance.

Une reclassification ferait passer la marijuana de l'annexe I, qui comprend des substances comme l'héroïne, l'ecstasy et le peyotl qui n'ont pas d'usage médical reconnu, à l'annexe III, qui couvre les substances présentant un risque modéré à faiblede dépendance physique ou psychologique.

Selon certains rapports, M. Trump envisage un programme pilote de Medicare qui permettrait à certaines personnes âgées d'avoir accès au CBD.

La reclassification et la couverture par Medicare attireraient probablement des investissements de la part d'institutions financières et d'autres investisseurs.

Valeurs associées

AURORA CANNABIS
7,460 CAD TSX -3,24%
CANOPY GROW
2,320 CAD TSX -12,45%
CANOPY GROWTH
10,160 CAD TSX +1 372,46%
SNDL
2,0550 USD NASDAQ -0,72%
TILRAY BRANDS
12,5300 USD NASDAQ -2,72%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Rachida Dati à Nantes, le 27 septembre 2025 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    Enquête pour corruption et perquisitions chez Rachida Dati
    information fournie par AFP 18.12.2025 21:42 

    Nouveau tourment à trois mois des élections municipales: des perquisitions ont été menées jeudi aux domiciles de Rachida Dati, candidate à Paris, ainsi que dans sa mairie du 7e arrondissement de la capitale, dans le cadre d'une enquête pour corruption. La ministre ... Lire la suite

  • Des agriculteurs manifestent contre l'accord de l'UE avec des pays du Mercosur près du Parlement européen, à Bruxelles, le 18 décembre 2025 ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    La signature de l'accord UE-Mercosur reportée à janvier
    information fournie par AFP 18.12.2025 21:06 

    La signature de l'accord commercial entre l'Union européenne et des pays du Mercosur a été reportée à janvier, a annoncé jeudi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen aux 27 Etats membres, au moment où les agriculteurs faisaient entendre ... Lire la suite

  • Un atelier de l'Imagerie d'Épinal (Vosges), le 23 avril 2015 ( AFP / FREDERICK FLORIN )
    La Ville d'Epinal peut finalement acquérir son historique Imagerie
    information fournie par AFP 18.12.2025 20:40 

    "Une opportunité unique": le conseil municipal d'Epinal a entériné jeudi soir le rachat de son historique Imagerie, riche d'un fonds de pierres lithographiques, après des années de combat judiciaire. Le conseil a adopté à l'unanimité une série de mesures pour acquérir ... Lire la suite

  • Vue aérienne d'une manifestation d'agriculteurs avec des tracteurs organisée par la Coordination rurale près du Mont-Saint-Michel (Manche),le 18 décembre 2025 ( AFP / Damien MEYER )
    Dermatose bovine, Mercosur: le point sur la crise agricole en France
    information fournie par AFP 18.12.2025 20:20 

    La mobilisation des agriculteurs s'est fortement amplifiée en France jeudi, contre la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) bovine, catalyseur d'une colère agricole dans le Sud, qui s'est étendue au Nord jusqu'à Bruxelles, pour protester contre l'accord ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank