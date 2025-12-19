Les valeurs du cannabis abandonnent leurs gains après l'ordonnance de Donald Trump recommandant d'assouplir les restrictions sur la marijuana

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des prix de clôture, commentaires des analystes aux paragraphes 3 et 9, commentaires des investisseurs aux paragraphes 4 et 5, informations générales) par Puyaan Singh et Christy Santhosh

Les actions de certaines entreprises de cannabis ont chuté entre 3 % et 12 % à la clôture de jeudi, effaçant les gains précédents de la session, après que le président américain Donald Trump a signé un décret recommandant l'assouplissement des réglementations fédérales sur la marijuana.

La décision de reclasser le cannabis comme une drogue moins dangereuse - ce qui impliquerait le plus grand changement dans la réglementation de l'herbe depuis 1970 - ne légaliserait pas le cannabis, mais elle assouplirait l'environnement opérationnel des entreprises en améliorant l'accès au capital, en réduisant la charge fiscale et en accélérant la recherche et le développement.

Au moins deux analystes ont déclaré que les attentes concernant l'inclusion d'un mandat pour les services bancaires liés au cannabis dans l'ordonnance - qui n'a pas été inclus - pourraient avoir causé une certaine déception parmi les investisseurs.

"Chaque fois qu'il y a eu un pas en avant dans la direction de la légalisation - permettant aux cultivateurs d'entrer en bourse, légalisation dans certains États - il y a eu un bref boom des actions du cannabis suivi d'une chute", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B. Riley Wealth.

Pour l'instant, Art Hogan a déclaré que les actions du cannabis restent un jeu spéculatif et "continueront probablement à l'être"

Les actions cotées aux États-Unis de Tilray TLRY.O ont chuté de 4,2 %, Aurora Cannabis ACB.TO a chuté de 3,4 %, SNDL

SNDL.O a chuté de près de 1,5 % et Canopy Growth WEED.TO a chuté de près de 12 % à la clôture. Ces titres ont progressé de 6 % à 12 % dans les échanges de l'après-midi avant de faire marche arrière.

"La décision de reclasser le cannabis aux États-Unis marque une étape importante vers la modernisation de la politique fédérale en matière de cannabis et la progression de la normalisation d'un marché réglementé", a déclaré à Reuters un porte-parole de Canopy Growth.

Le décret de Donald Trump ordonne à son procureur général de procéder rapidement à la reclassification de la marijuana, selon de hauts responsables de l'administration, un processus qui pourrait conduire à ce que la plante psychoactive soit répertoriée aux côtés d'analgésiques courants, de la kétamine et de la testostérone en tant que drogue moins dangereuse.

"Étant donné que l'espace est fortement axé sur la vente au détail, je pense que certains investisseurs de détail s'attendaient à ce que le cannabis soit immédiatement et unilatéralement reclassé par le président, alors que le décret ordonne en fait au procureur général de finaliser le reclassement", a déclaré Frederico Gomes, analyste d'ATB Capital Markets.

Une reclassification ferait passer la marijuana de l'annexe I, qui comprend des substances comme l'héroïne, l'ecstasy et le peyotl qui n'ont pas d'usage médical reconnu, à l'annexe III, qui couvre les substances présentant un risque modéré à faible de dépendance physique ou psychologique.

Grâce à cette mesure, les entreprises du secteur du cannabis ne seront plus soumises à la section 280E, une disposition de la loi fiscale fédérale américaine qui interdit aux entreprises commercialisant des substances contrôlées des listes I et II de demander des crédits d'impôt et des déductions pour leurs dépenses d'entreprise.

La Drug Enforcement Administration doit examiner la recommandation d'inscrire la marijuana à l'annexe III de la loi américaine sur les substances contrôlées (U.S. Controlled Substances Act) et décidera de la reclassification.