Les valeurs des sidérurgistes américains chutent après l'annonce d'une réduction des droits de douane américains sur les métaux canadiens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** Les actions des entreprises sidérurgiques américaines chutent après l’annonce selon laquelle les États-Unis auraient décidé de réduire de moitié les droits de douane sur les importations canadiennes d’acier et d’aluminium

** L'accord commercial provisoire entre les États-Unis et le Canada réduirait les droits de douane sur certaines exportations canadiennes d'acier et d'aluminium à 25 %, rapporte Bloomberg News, citant des sources proches du dossier

** Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information

** Steel Dynamics STLD.O recule d’environ 7 %, Nucor

NUE.N et Century Aluminum CENX.O perdent plus de 6 % et Cleveland-Cliffs CLF.N recule d’environ 4 %