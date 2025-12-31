Les valeurs des sciences de la vie et de la recherche sous contrat traversent les turbulences en 2025

31 décembre - ** Les valeurs des sciences de la vie et des organismes de recherche sous contrat (CRO) terminent 2025 sur une note mitigée dans un contexte d'incertitude politique et de resserrement du financement à l'échelle du secteur sous l'actuelle administration Trump

** Danaher DHR.N , Thermo Fisher Scientific TMO.N , Waters

WAT.N et IQVIA IQV.N ont affiché des gains annuels de plus de 0,5%, 12%, 3% et 15%, respectivement, alimentés par une croissance résiliente du segment de base et des risques politiques qui s'estompent - malgré une demande chinoise terne

** TMO et DHR tentent de mettre fin à une série de trois années de pertes, tandis qu'IQV et WAT s'assurent une place dans le vert pour la deuxième année consécutive

** ICON, ICLR.O Avantor AVTR.N , Neogenomics NEO.O , Charles River Laboratories CRL.N et Illumina ILMN.O se dirigent vers des pertes en 2025, car ils ont dû faire face à des pertes de clients, à la pression des activistes et à la faiblesse de la demande des grandes sociétés pharmaceutiques

** ILMN termine une quatrième année consécutive de pertes, AVTR et ICLR se placent en territoire négatif pour la deuxième année consécutive et NEO met fin à une série de gains de deux ans

** Après plusieurs années difficiles marquées par la gueule de bois post-COVID et les vents contraires de 2025 dus à DOGE, MFN et aux tarifs douaniers, les analystes de Jefferies ont déclaré dans une note au début du mois qu'ils voyaient les entreprises des sciences de la vie prêtes à se redresser l'année prochaine

** Le sentiment des investisseurs s'est amélioré avec les nouvelles de rapatriement de l'industrie pharmaceutique et l'augmentation du financement des biotechnologies, tandis que les bioprocédés se distinguent par la force des consommables, le rebond de l'équipement et l'amélioration de la situation en Chine, a ajouté Jefferies