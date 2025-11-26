Les valeurs des jeux d'argent britanniques rebondissent après les résultats mitigés de l'augmentation des taxes

Le budget britannique s'attaque aux jeux en ligne en invoquant des préoccupations liées à leur nocivité

Le secteur estime que des taxes plus élevées pourraient pousser les parieurs à se tourner vers le marché noir et menacer l'emploi

Les entreprises et les analystes estiment à plusieurs millions de livres sterling la charge fiscale

Les actions de certaines sociétés britanniques de paris et de jeux ont rebondi mercredi en fin de journée après que les craintes initiales concernant l'augmentation des taxes sur les jeux se soient atténuées, bien que les sociétés les plus importantes soient confrontées à des centaines de millions de livres sterling de taxes supplémentaires.

Le dernier budget annuel de la ministre des finances, Rachel Reeves , , était axé sur l'augmentation des taxes sur les jeux en ligne plutôt que sur les jeux de détail, en raison des inquiétudes liées aux premiers.

"Je vais réformer les taxes sur les jeux en réponse à l'augmentation des jeux en ligne. Les jeux à distance sont associés aux niveaux de préjudice les plus élevés", a-t-elle déclaré, en augmentant les droits sur les jeux à distance de 21 % à 40 % et les prélèvements sur les paris sportifs en ligne de 15 % à 25 %.

Ces changements touchent les casinos et les bookmakers en ligne , notamment Entain ENT.L , propriétaire de Ladbrokes, William Hill UK, Evoke EVOK.L , propriétaire de 888, et Flutter

FLUT.N FLTRF.L , la plus grande société de paris en ligne au monde.

Berenberg estime une charge en 2026 d'environ 500 millions de livres (661,3 millions de dollars) pour Flutter et 136 millions de livres pour Evoke, plus petit. De son côté, Entain a déclaré s'attendre à des coûts supplémentaires d'environ 200 millions de livres.

Cependant, les mesures globales se sont avérées "seulement un peu plus mauvaises que prévu", ont déclaré les analystes de J.P. Morgan.

LES JEUX EN LIGNE SANCTIONNÉS

Les valeurs des jeux d'argent ont d'abord chuté après la publication inattendue des détails du budget par l'organisme de surveillance fiscale , , avant l'heure.

Les actions d'Entain et de Flutter sont devenues positives et ont clôturé en hausse de 3,4 % et de 2,5 %, respectivement, grâce à leur présence aux États-Unis et à leurs opérations de vente au détail de grande envergure. Flutter a également déclaré que sa taille contribuerait à atténuer tout impact.

Les actions d'Evoke ont chuté de 18,3 %. Le Royaume-Uni représentant les deux tiers de son chiffre d'affaires pour 2024, la société a retiré ses prévisions à moyen terme après les changements fiscaux.

Les taxes proposées par Reeves étaient moins punitives pour les jeux physiques, les prélèvements sur les paris au détail et les paris sur les courses de chevaux restant inchangés et les droits sur le bingo devant être supprimés à partir d'avril.

Playtech PTEC.L , qui fournit des services de contenu et de plateforme à d'autres entreprises, a terminé en hausse de 5,8 %.

Rank Group RNK.L , qui est fortement axé sur les casinos et les salles de bingo et dont l'impact est estimé à 40 millions de livres, a clôturé en hausse de 10 %.

JEUX D'ARGENT ILLICITES

De nombreuses parties prenantes ont prévenu qu'une augmentation des taxes pour un secteur qui paie déjà des milliards de prélèvements chaque année entraînerait une augmentation des coûts et pousserait les parieurs vers les marchés noirs non réglementés , tout en menaçant les emplois et les investissements et en conduisant à la consolidation des acteurs les plus petits.

Le directeur général de Gaming Realms GMRG.L , Mark Segal, a déclaré à Reuters qu'il pourrait envisager d'embaucher davantage en dehors du Royaume-Uni, qui représente environ 30 % des activités de l'entreprise.

Les analystes de Berenberg ont déclaré que les hausses d'impôts pourraient également inciter les entreprises à réduire les dépenses telles que le marketing afin de renforcer les marges.

Des appels à une augmentation des taxes sur le secteur des jeux d'argent ont été lancés depuis plusieurs années, dans le cadre des efforts visant à lutter contre la dépendance et à mettre en œuvre une réglementation plus stricte.

"Le budget du gouvernement est une victoire massive pour le marché noir des jeux d'argent, incroyablement nocif, dangereux et non réglementé", a déclaré un porte-parole du Betting and Gaming Council (Conseil des jeux et paris).

(1 $ = 0,7561 livre)