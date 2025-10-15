Les valeurs des centres de données augmentent après l'accord de 40 milliards de dollars conclu entre BlackRock et un groupe soutenu par Nvidia dans le domaine de l'IA

15 octobre - ** Les actions des entreprises de centres de données augmentent ce mercredi après qu'un groupe d'investisseurs, comprenant BlackRock BLK.N et Nvidia

NVDA.O , a déclaré qu'il achèterait () Aligned Data Centers à Macquarie Asset Management MQG.AX dans le cadre d'un accord de40 milliards de dollars sur l'infrastructure de l'intelligence artificielle

** Le consortium d'investissement appelé Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP) a pour objectif initial de déployer 30 milliards de dollars de capitaux propres et comprend ainsi que l'Autorité d'investissement du Koweït et l'investisseur public singapourien Temasek en tant qu'investisseurs de référence

** Les opérateurs de centres de données Digital Realty

DLR.N en hausse de 2,4 %, Equinix EQIX.O en hausse de 1 %, Iron Mountain IRM.N en hausse de 3 %, Core Scientific CORZ.O en hausse de 4,3 % le mercredi

** Applied Digital APLD.O bondit de 12% sur la séance et affiche désormais une hausse de plus de 400% depuis le début de l'année; CoreWeave CRWV.O , société spécialisée dans l'informatique dématérialisée, qui a étendu ses contrats de location avec APLD, progresse de près de 5%

** Vertiv Holdings VRT.N , qui conçoit et construit des infrastructures de centres de données, gagne 3%