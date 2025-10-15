 Aller au contenu principal
Les valeurs des centres de données augmentent après l'accord de 40 milliards de dollars conclu entre BlackRock et un groupe soutenu par Nvidia dans le domaine de l'IA
15/10/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les actions des entreprises de centres de données augmentent ce mercredi après qu'un groupe d'investisseurs, comprenant BlackRock BLK.N et Nvidia

NVDA.O , a déclaré qu'il achèterait () Aligned Data Centers à Macquarie Asset Management MQG.AX dans le cadre d'un accord de40 milliards de dollars sur l'infrastructure de l'intelligence artificielle

** Le consortium d'investissement appelé Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP) a pour objectif initial de déployer 30 milliards de dollars de capitaux propres et comprend ainsi que l'Autorité d'investissement du Koweït et l'investisseur public singapourien Temasek en tant qu'investisseurs de référence

** Les opérateurs de centres de données Digital Realty

DLR.N en hausse de 2,4 %, Equinix EQIX.O en hausse de 1 %, Iron Mountain IRM.N en hausse de 3 %, Core Scientific CORZ.O en hausse de 4,3 % le mercredi

** Applied Digital APLD.O bondit de 12% sur la séance et affiche désormais une hausse de plus de 400% depuis le début de l'année; CoreWeave CRWV.O , société spécialisée dans l'informatique dématérialisée, qui a étendu ses contrats de location avec APLD, progresse de près de 5%

** Vertiv Holdings VRT.N , qui conçoit et construit des infrastructures de centres de données, gagne 3%

APPLIED DIGITAL
37,7600 USD NASDAQ +7,76%
BLACKROCK
1 203,520 USD NYSE +0,72%
CORE SCIENTIFIC
19,9400 USD NASDAQ +5,28%
COREWEAVE
139,2400 USD NASDAQ +3,86%
DIGITA RLTY REIT
175,240 USD NYSE +1,94%
EQUINIX REIT
822,2400 USD NASDAQ +0,59%
IRON MOUNT REIT
105,790 USD NYSE +2,43%
MACQUARIE GRP
120,140 EUR Tradegate 0,00%
MICROSOFT
513,4300 USD NASDAQ -0,03%
NVIDIA
179,8300 USD NASDAQ -0,11%
VERTV HOLDINGS RG-A
180,565 USD NYSE +3,09%
