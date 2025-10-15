Les valeurs des centres de données augmentent après l'accord de 40 milliards de dollars conclu entre BlackRock et un groupe soutenu par Nvidia dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 octobre - ** Les actions des entreprises de centres de données augmentent ce mercredi après qu'un groupe d'investisseurs, comprenant BlackRock BLK.N et Nvidia
NVDA.O , a déclaré qu'il achèterait () Aligned Data Centers à Macquarie Asset Management MQG.AX dans le cadre d'un accord de40 milliards de dollars sur l'infrastructure de l'intelligence artificielle
** Le consortium d'investissement appelé Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP) a pour objectif initial de déployer 30 milliards de dollars de capitaux propres et comprend ainsi que l'Autorité d'investissement du Koweït et l'investisseur public singapourien Temasek en tant qu'investisseurs de référence
** Les opérateurs de centres de données Digital Realty
DLR.N en hausse de 2,4 %, Equinix EQIX.O en hausse de 1 %, Iron Mountain IRM.N en hausse de 3 %, Core Scientific CORZ.O en hausse de 4,3 % le mercredi
** Applied Digital APLD.O bondit de 12% sur la séance et affiche désormais une hausse de plus de 400% depuis le début de l'année; CoreWeave CRWV.O , société spécialisée dans l'informatique dématérialisée, qui a étendu ses contrats de location avec APLD, progresse de près de 5%
** Vertiv Holdings VRT.N , qui conçoit et construit des infrastructures de centres de données, gagne 3%
