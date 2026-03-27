Les valeurs de la cybersécurité chutent après la publication d'un rapport sur le nouveau modèle d'IA avancée d'Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mars - ** Les actions des entreprises de cybersécurité chutent après que Fortune a rapporté que la startup d'IA Anthropic développe un nouveau modèle appelé "Claude Mythos"

** Les actions de CrowdStrike CRWD.O chutent de 7,4 % à 363,48 $; Palo Alto Networks PANW.O dégringole de 8,1 % à 143,51 $

** Fortinet FTNT.O perd 5,4 % à 76,68 $; Zscaler ZS.O chute de 8,7 % à 129,18 $

** Okta OKTA.O chute de 7,3 % à 73,50 $; SentinelOne S.N recule de 8,5 % à 12,27 $

** SailPoint SAIL.O en baisse de 4,8 % à 11,69 $; Rapid7

RPD.O chute de 6,7 % à 5,32 $

** Bernstein affirme que l'Anthropic Mythos n'est pas un vent contraire pour le secteur; l'adoption de l'IA élargit le paysage des attaques et crée de nouveaux marchés autour de la sécurisation des agents d'IA et des systèmes autonomes

** Piper Sandler estime que la baisse des valeurs de sécurité est "déroutante" car l'approche collaborative d'Anthropic avec les fournisseurs de sécurité est un signe de partenariat et non de concurrence, malgré le potentiel offensif du modèle