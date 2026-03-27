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Les valeurs de la cybersécurité chutent après la publication d'un rapport sur le nouveau modèle d'IA avancée d'Anthropic
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 15:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mars - ** Les actions des entreprises de cybersécurité chutent après que Fortune a rapporté que la startup d'IA Anthropic développe un nouveau modèle appelé "Claude Mythos"

** Les actions de CrowdStrike CRWD.O chutent de 7,4 % à 363,48 $; Palo Alto Networks PANW.O dégringole de 8,1 % à 143,51 $

** Fortinet FTNT.O perd 5,4 % à 76,68 $; Zscaler ZS.O chute de 8,7 % à 129,18 $

** Okta OKTA.O chute de 7,3 % à 73,50 $; SentinelOne S.N recule de 8,5 % à 12,27 $

** SailPoint SAIL.O en baisse de 4,8 % à 11,69 $; Rapid7

RPD.O chute de 6,7 % à 5,32 $

** Bernstein affirme que l'Anthropic Mythos n'est pas un vent contraire pour le secteur; l'adoption de l'IA élargit le paysage des attaques et crée de nouveaux marchés autour de la sécurisation des agents d'IA et des systèmes autonomes

** Piper Sandler estime que la baisse des valeurs de sécurité est "déroutante" car l'approche collaborative d'Anthropic avec les fournisseurs de sécurité est un signe de partenariat et non de concurrence, malgré le potentiel offensif du modèle

Valeurs associées

CROWDSTRIKE
370,9400 USD NASDAQ -5,52%
FORTINET
78,6800 USD NASDAQ -2,90%
OKTA-A
73,9999 USD NASDAQ -6,78%
PALO ALTO NETWORKS
147,3399 USD NASDAQ -5,77%
RAPID7
5,4000 USD NASDAQ -5,26%
SAILPOINT
11,7500 USD NASDAQ -4,32%
SENTINELONE RG-A
12,600 USD NYSE -6,04%
ZSCALER
133,0400 USD NASDAQ -5,98%
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