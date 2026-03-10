Les valeurs cryptographiques progressent alors que le cours du bitcoin augmente de plus de 3%

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 mars - ** Les actions des sociétés liées aux crypto-monnaies et à la blockchain augmentent avant le marché
** bitcoin BTC= , la plus grande crypto-monnaie du monde, en hausse de 3,2% à 71 261,51 $, tandis que l'Ether ETH= augmente de 2,1% à 2 069,03 $
** La bourse de crypto-monnaies Coinbase Global COIN.O augmente de 3,5%; l'opérateur de fermes de blockchain Bitfarms Ltd BITF.O ajoute 1,9%
** Les mineurs de crypto-monnaie: Riot Platforms Inc
RIOT.O , MARA Holdings MARA.O , Hut 8 HUT.O et Bit Digital
BTBT.O gagnent entre 2,4% et 2,7%
** L'acheteur de BTC Strategy MSTR.O grimpe de 3,3%
** Le fabricant de machines d'extraction de BTC Canaan Inc
CAN.O gagne 2%
** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P et iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O ajoutent chacun 3,2%
** Depuis le début de l'année, le BTC et l'ETH ont baissé de 18,7 % et 30,5 %, respectivement
