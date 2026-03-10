information fournie par Reuters • 10/03/2026 à 10:49

Les valeurs cryptographiques progressent alors que le cours du bitcoin augmente de plus de 3%

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mars - ** Les actions des sociétés liées aux crypto-monnaies et à la blockchain augmentent avant le marché

** bitcoin BTC= , la plus grande crypto-monnaie du monde, en hausse de 3,2% à 71 261,51 $, tandis que l'Ether ETH= augmente de 2,1% à 2 069,03 $

** La bourse de crypto-monnaies Coinbase Global COIN.O augmente de 3,5%; l'opérateur de fermes de blockchain Bitfarms Ltd BITF.O ajoute 1,9%

** Les mineurs de crypto-monnaie: Riot Platforms Inc

RIOT.O , MARA Holdings MARA.O , Hut 8 HUT.O et Bit Digital

BTBT.O gagnent entre 2,4% et 2,7%

** L'acheteur de BTC Strategy MSTR.O grimpe de 3,3%

** Le fabricant de machines d'extraction de BTC Canaan Inc

CAN.O gagne 2%

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P et iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O ajoutent chacun 3,2%

** Depuis le début de l'année, le BTC et l'ETH ont baissé de 18,7 % et 30,5 %, respectivement