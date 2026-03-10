 Aller au contenu principal
Les valeurs cryptographiques progressent alors que le cours du bitcoin augmente de plus de 3%
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 10:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mars - ** Les actions des sociétés liées aux crypto-monnaies et à la blockchain augmentent avant le marché

** bitcoin BTC= , la plus grande crypto-monnaie du monde, en hausse de 3,2% à 71 261,51 $, tandis que l'Ether ETH= augmente de 2,1% à 2 069,03 $

** La bourse de crypto-monnaies Coinbase Global COIN.O augmente de 3,5%; l'opérateur de fermes de blockchain Bitfarms Ltd BITF.O ajoute 1,9%

** Les mineurs de crypto-monnaie: Riot Platforms Inc

RIOT.O , MARA Holdings MARA.O , Hut 8 HUT.O et Bit Digital

BTBT.O gagnent entre 2,4% et 2,7%

** L'acheteur de BTC Strategy MSTR.O grimpe de 3,3%

** Le fabricant de machines d'extraction de BTC Canaan Inc

CAN.O gagne 2%

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P et iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O ajoutent chacun 3,2%

** Depuis le début de l'année, le BTC et l'ETH ont baissé de 18,7 % et 30,5 %, respectivement

Cryptoactif
Devises

Valeurs associées

BIT DIGITAL
1,6700 USD NASDAQ +3,09%
BITFARMS
2,1100 USD NASDAQ +3,43%
BTC/USD
70 914,1613 USD CryptoCompare +3,28%
CANAAN SP ADR-A
0,5096 USD NASDAQ -0,35%
COINBASE GLB RG-A
199,7900 USD NASDAQ +1,30%
HUT 8
48,7400 USD NASDAQ +3,55%
ISHARES BIT TRST
39,1300 USD NASDAQ +1,37%
MARA HLDGS
8,6600 USD NASDAQ +8,11%
RIOT PLATFORMS
14,7000 USD NASDAQ +3,78%
STRATEGY RG-A
138,9500 USD NASDAQ +4,06%
© 2026 Thomson Reuters.

