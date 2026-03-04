Les valeurs cryptographiques progressent alors que le bitcoin repasse au-dessus de la barre des 70 000 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des nouvelles de Kraken, met à jour les prix)

4 mars - ** Les actions des sociétés liées aux crypto-monnaies et à la blockchain progressent avant le marché, alors que le bitcoin BTC= atteint un sommet de plus de trois semaines

** La plus grande crypto-monnaie du monde gagne 4,8 % pour atteindre 71 277,82 $, tandis que l'éther ETH= augmente de 5,1 % pour atteindre 2069,30 $

** L'unité bancaire de la bourse de crypto-monnaies Kraken obtient l'accès au système de paiement de la Réserve fédérale américaine, ce qui souligne la place grandissante de l'industrie dans la finance traditionnelle

** La bourse de crypto-monnaies Coinbase Global COIN.O augmente de 4,8 %, tandis que l'opérateur de fermes de blockchain Bitfarms BITF.O ajoute 2,6 %

** Les mineurs de crypto-monnaie: MARA Holdings MARA.O , Riot Platforms RIOT.O et Bit Digital BTBT.O gagnent entre 4% et 6%

** Le thésauriseur de BTC Strategy MSTR.O progresse de 5,9 %, tandis que le thésauriseur d'éther Bitmine Immersion Technologies BMNR.A gagne 4,8 %

** Les actions de la plateforme de commerce de détail Robinhood HOOD.O , qui offre des échanges de jetons cryptographiques, ont augmenté de 2,9%

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P gagne 3,8%, iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O en hausse de 3,7%

** Le BTC a chuté de plus de 40 % par rapport à son record historique en octobre, en raison des sorties de fonds des ETF et des investisseurs qui se débarrassent de leurs positions à effet de levier