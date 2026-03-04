 Aller au contenu principal
Les valeurs cryptographiques bondissent alors que le bitcoin repasse au-dessus de 70 000 dollars
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 15:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

4 mars - ** Les actions des sociétés liées aux crypto-monnaies et à la blockchain progressent alors que le bitcoin BTC= atteint son plus haut niveau depuis plus de trois semaines ** La plus grande crypto-monnaie du monde gagne 5,7 % pour atteindre 71 902,9 $, tandis que l'éther ETH= augmente de 6 % pour atteindre 2 085,9 $ ** L'unité bancaire de la bourse de crypto-monnaies Kraken obtient l'accès au système de paiement de la Réserve fédérale américaine, ce qui souligne la place grandissante de l'industrie dans la finance traditionnelle ** La bourse de crypto-monnaies Coinbase Global COIN.O augmente de 9,5 %, tandis que l'opérateur de fermes de blockchain Bitfarms BITF.O ajoute 7,8 % ** Les mineurs de crypto-monnaie: MARA Holdings MARA.O , Riot Platforms RIOT.O et Bit Digital BTBT.O gagnent entre 2,9 % et 5,4 % ** Strategy, grande détentrice de BTC MSTR.O , progresse de 8 %, tandis que Bitmine Immersion Technologies, grande détentrice d'éther BMNR.A , gagne 6,6 % ** Les actions de la plateforme d'échange de détail Robinhood HOOD.O , qui propose des échanges de jetons cryptographiques, ont augmenté de 6,4 % ** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P gagne 5,3 %, iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O gagne 5,1 % ** L'émetteur de stablecoins Circle CRCL.N et la bourse de cryptomonnaies Bullish BLSH.N ont également augmenté de 3,7 % et 4,4 %, respectivement

** Le BTC a chuté de plus de 43 % par rapport à son record historique d'octobre, en raison des sorties de fonds des ETF et des investisseurs qui dénouent leurs positions à effet de levier

Cryptoactif
Devises

Valeurs associées

BIT DIGITAL
1,8201 USD NASDAQ +8,99%
BITFARMS
2,995 CAD TSX +10,11%
BITFARMS
2,1901 USD NASDAQ +10,06%
BTC/USD
73 168,0590 USD CryptoCompare +7,18%
CANAAN SP ADR-A
0,5375 USD NASDAQ +12,00%
COINBASE GLB RG-A
207,0600 USD NASDAQ +13,54%
HUT 8
53,8100 USD NASDAQ +13,05%
ISHARES BIT TRST
41,2550 USD NASDAQ +6,60%
MARA HLDGS
9,2900 USD NASDAQ +7,27%
RIOT PLATFORMS
16,7400 USD NASDAQ +9,48%
ROBINHOOD MARKETS
82,3601 USD NASDAQ +8,27%
STRATEGY RG-A
146,3200 USD NASDAQ +10,28%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
