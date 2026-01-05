 Aller au contenu principal
Les valeurs crypto augmentent alors que les prix du bitcoin et de l'éther atteignent leur plus haut niveau en trois semaines
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 10:50

La plus grande crypto-monnaie du monde est en hausse de 1,4 % à 92 530,94 $, tandis que l'éther augmente de 0,6 % à 3 162,42 $. (Crédits: Unsplash - André François McKenzie)

** Les actions des sociétés liées aux crypto-monnaies et à la blockchain augmentent alors que les prix du bitcoin et de l'éther atteignent leur plus haut niveau depuis plus de trois semaines

** La plus grande crypto-monnaie du monde est en hausse de 1,4 % à 92 530,94 $, tandis que l'éther augmente de 0,6 % à 3 162,42 $

** L'échange de crypto-monnaies Coinbase Global COIN.O augmente de 3,9%, tandis que l'opérateur de fermes de blockchain Bitfarms Ltd BITF.O augmente de 4,2%

** Les mineurs de crypto-monnaie: Riot Platforms Inc RIOT.O , MARA Holdings MARA.O , Hut 8 HUT.O et Bit Digital BTBT.O en hausse de 2,5% à 3,3%

** Stratégie d'achat de BTC MSTR.O : gain de 3,7%

** Le fabricant de machines d'extraction de BTC Canaan Inc CAN.O en hausse de 6,2%

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P ajoute 3,2%

** iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O en hausse de 3%

** Le BTC a chuté de 6,4% en 2025, tandis que l'ETH a chuté de 11%

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Devises

Valeurs associées

BIT DIGITAL
2,0350 USD NASDAQ +7,67%
BITFARMS
2,6000 USD NASDAQ +10,64%
BTC/USD
93 086,5582 USD CryptoCompare +2,05%
CANAAN SP ADR-A
0,7698 USD NASDAQ +11,57%
COINBASE GLB RG-A
236,5200 USD NASDAQ +4,59%
HUT 8
51,2250 USD NASDAQ +11,50%
ISHARES BIT TRST
50,9450 USD NASDAQ +2,61%
MARA HLDGS
9,9100 USD NASDAQ +10,36%
RIOT PLATFORMS
14,1750 USD NASDAQ +11,88%
STRATEGY RG-A
157,1600 USD NASDAQ +3,43%
