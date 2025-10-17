Les valeurs bancaires américaines restent stables, mais les inquiétudes concernant le crédit persistent

(Mise à jour à l'ouverture du marché)

17 octobre - ** Les actions des banques américainessont mitigées après avoir fortement chuté avant l'ouverture du marché

** Citigroup C.N en hausse de 0,3 %, Bank of America

BAC.N en hausse de 1,2 %; Morgan Stanley MS.N , JPMorgan

JPM.N en baisse de 0,2 % et 0,5 %, respectivement

** Les banques américaines et l'ensemble des marchés ont fortement cédé du terrain jeudi sur fond d'inquiétudes concernant lesprêts irrécouvrables accordés aux banques régionales

** Zions Bancorporation ZION.O en hausse de 5% après un plongeon de 13% lors de la séance précédente après que la banque ait révélé une perte de 50 millions de dollars sur deux prêts commerciaux de la division californienne

** Western Alliance WAL.N en hausse de 2,6 % après avoir chuté de 10,8 % la veille; la banque a déclaré avoir intenté une action en justice pour fraude par Cantor Group V, LLC

** Les faillites du fournisseur de pièces automobiles First Brands et du concessionnaire automobile Tricolor mettent en lumière les contrôles de risque des banques sur un marché du crédit opaque, où les prêts complexes ont rendu plus difficile l'évaluation de l'exposition

**L'indice KBW Regional Banking .KRX en hausse de 1,2% après la chute de 6,3% de jeudi