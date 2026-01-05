 Aller au contenu principal
Les valeurs aurifères progressent après que la capture de Maduro a alimenté la demande de valeurs sûres
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 11:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - ** Les actions cotées en bourse des minières aurifères augmentent, suivent le prix du lingot avant le marché

GOL/

** L'or au comptant XAU= en hausse de 2,4 % à 4 433,29 $ l'once

** Les prix grimpent après que les Etats-Unis ont capturé le Président vénézuélien Nicolas Maduro au cours du week-end, intensifiant les tensions géopolitiques et alimentant la demande de valeurs refuges

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N augmente de 2,2% et Barrick Mining ABX.TO B.N gagne 2,4%

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFIJ.J

GFI.N grimpe de 2,3%, Harmony Gold HARJ.J HMY.N augmente de 2,4% et Sibanye Stillwater SSWJ.J SBSW.N progresse d' environ 6%

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.TO AEM.N en hausse de 2% et Kinross Gold K.TO KGC.N gagne 2,3%

