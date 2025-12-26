Les valeurs aurifères grimpent alors que le lingot atteint de nouveaux records

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mise à jour)
26 décembre - ** Les actions des mineurs d'or cotées aux Etats-Unis augmentent vendredi, alors que le prix de l'or atteint un nouveau record GOL/
** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,6% à 4 505,30 $ l'once, à 1131 GMT, après avoir atteint un record de 4 530,60 $ plus tôt
** Les prix de l'or poursuivent leur hausse, stimulés par les paris spéculatifs, les attentes de nouvelles réductions des taux américains et l'escalade des tensions géopolitiques
** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N ABX.TO sont en hausse de 0,6 % et 0,9 %, respectivement
** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N et Sibanye Stillwater
SBSW.N augmentent de 0,2 % à 1 %
** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines AEM.N AEM.TO et Kinross Gold
KGC.N K.TO sont en hausse de 0,8 % et de 1 %, respectivement
