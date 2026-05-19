Les valeurs américaines du secteur des logiciels reprennent vie après une forte correction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mai - ** Les actions des éditeurs de logiciels américains progressent en pré-ouverture, dans l'espoir de prolonger leur rebond après avoir montré des signes de reprise lors des dernières séances

** Workday WDAY.O progresse de 1,9%, tandis que Salesforce

CRM.N gagne 1,5%

** Zscaler ZS.O et ServiceNow NOW.N progressent respectivement de 1,6% et 3,6%

** Intuit INTU.O progresse de 1,2% et l'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector IGV.P grimpe de 0,6%

** Ces hausses laissent entrevoir un répit pour un secteur malmené après une longue période de pression, durant laquelle les craintes que l'IA ne vienne perturber leurs modèles économiques ont déclenché une vague de ventes massives sur les actions des éditeurs de logiciels

** Les fabricants de puces reculent en pré-ouverture: Nvidia

NVDA.O , Marvell Technology MRVL.O et Intel INTC.O perdent chacun entre 0,2% et 0,7%

** L'ETF IGV a chuté de 12,2%, tandis que l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a bondi de 59,6% depuis le début de l'année à la dernière clôture