Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris - Lundi 31 juillet 2023

(AOF) - Bolloré

Le groupe Bolloré a dévoilé ses résultats du premier semestre 2023 d'où ressort un bénéfice net de 114 millions d'euros contre 562 millions d'euros un an plus tôt. L'Ebitda du groupe industriel s'affiche en baisse de 15% sur la période, à 462 millions d'euros. Son chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'année ressort à 6,23 milliards d'euros, en recul de 3,2%. Seule la branche communication (Vivendi) est dans le vert, à 4,6 milliards d'euros, soutenue par une progression de 3% attribuable principalement à la croissance d'Havas (+4 %), de Groupe Canal+ (+2 %) et de Gameloft (+16 %).

DBV Technologies

La société biopharmaceutique au stade clinique publiera ses résultats du premier semestre.

Eurazeo

Eurazeo, l'équipe de management emmenée par Olivier Farouz et Montefiore Investment ont conclu un accord dans le cadre duquel les fonds gérés par Blackstone apporteraient 400 millions d'euros de financement en fonds propres et quasi-fonds-propres à Groupe Premium. Cet investissement donnera à la société la flexibilité et les moyens supplémentaires pour soutenir sa croissance future. Barings renouvelle par ailleurs son soutien au Groupe par la mise en place d'un nouveau financement de 300 millions d'euros.

Groupe Berkem

Le spécialiste de la chimie végétal annoncera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Legrand

Le spécialiste des infrastructures électriques communiquera ses résultats du premier semestre.

Neolife

Le fabricant français de solutions bas-carbones pour le bâtiment présentera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Ober

Le spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur indiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Vilmorin

Le producteur français de semences dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Worldline

Worldline et Crédit Agricole ont signé un accord engageant, nouvelle étape dans le projet de partenariat stratégique qui permettrait de créer un acteur majeur du marché français des paiements. À la suite de leur entrée en négociations exclusives annoncée en avril dernier, les deux groupes ont précisé les contours de leur projet de partenariat dans le secteur des services monétiques aux commerçants. Cette alliance " permettrait aux deux partenaires de créer une co-entreprise ayant l'ambition de devenir un acteur majeur des services de paiements en France ".