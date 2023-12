Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Vendredi 8 décembre 2023

(AOF) - Drone Volt

Malgré les difficultés persistantes d'approvisionnement, Drone Volt s'attend désormais à un chiffre d'affaires 2023 de l'ordre de 23 millions d'euros, soit une croissance d'environ 70% par rapport à 2022. Le doublement des revenus jusqu'ici espéré nécessitait la livraison de l'intégralité de la commande record dont environ 4 millions d'euros est désormais prévu en 2024. L'évolution de son chiffre d'affaires sur l'année en cours est fortement liée à la progression des livraisons sur la commande record, annoncée au premier trimestre, d'un montant de plus de 20 millions d'euros.

GTT

GTT, spécialiste des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés, a signé un accord de coopération stratégique avec China State Shipbuilding Corporation Limited (CSSC), un géant de la construction navale en Chine. L'accord prévoit la coopération entre GTT et douze filiales du groupe CSSC, notamment dans les domaines de la conception et de la construction de navires neufs, des technologies de confinement cryogénique du GNL, du GNL carburant ou encore des solutions de smart shipping.

Kering

Le Conseil d'administration de Kering a décidé, lors de sa réunion du 7 décembre 2023, le versement d'un acompte sur dividende au titre de l'exercice 2023, dont le montant a été fixé à 4,50 euros par action. Cet acompte sera mis en paiement le 17 janvier 2024 sur les positions arrêtées le 16 janvier 2024 au soir. Le détachement de l'acompte interviendra le 15 janvier 2024 au matin. Le solde du dividende au titre de l'exercice 2023 sera décidé par le Conseil d'administration du 7 février 2024 et soumis à l'approbation de la prochaine Assemblée générale qui se tiendra le 25 avril 2024.

Miliboo

Miliboo, marque digitale d'ameublement, a dégagé un chiffre d'affaires en recul de 6,3% à 11 millions d'euros, dont plus de 9 millions récoltés sur le marché français, au titre du deuxième trimestre 2023/2024 . Malgré un marché de l'ameublement atone, le chiffre d'affaires au premier semestre 2023/2024 ressort à 21,7 millions d'euros en hausse de 1,7%, constituant un nouveau record semestriel pour la société lancée en 2005.

OL Groupe

OL Groupe annonce la finalisation du refinancement de la majorité de sa dette et de celle de sa filiale Olympique Lyonnais SASU pour un montant total de 385 millions d'euros. La mise en place de ce refinancement global a d'ores et déjà permis à OL Groupe et à sa filiale Olympique Lyonnais SASU de rembourser l'encours de la dette long terme "stade", de sa ligne RCF (Revolving Credit Facility) et des prêts PGE contractés pendant les années Covid. Ce refinancement permet également de rembourser d'autres dettes long terme subordonnées, y compris des dettes souscrites auprès de parties privées.

Seb

Le groupe Seb annonce le succès d'un nouveau placement privé de type Schuldschein, d'un montant de 650 millions d'euros réparti en quatre maturités de 3, 5, 7 et 10 ans. Jusque-là, aucune émission sous format Schuldschein de la part d'émetteur français n'avait eu lieu depuis le début de l'année. Le montant du financement a ainsi été augmenté, d'un montant initialement prévu de 200 à 650 millions d'euros.

Spie

Spie, spécialiste européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce l'acquisition de 85% de Correll Group (entreprise britannique spécialisée dans les services d'ingénierie, d'installation et de maintenance dans le secteur de l'éolien offshore). Spie détiendra 85% du capital une fois l'opération finalisée, tandis que les 15% restants seront conservés par l'équipe dirigeante de la société (avec des mécanismes d'options d'achat et de vente réciproques).