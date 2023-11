Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Vendredi 3 novembre 2023

(AOF) - Abionyx

Abionyx annonce les résultats complets de l'essai clinique de phase 2 RACERS évaluant CER-001, une thérapie basée sur l'apoA-I pour le traitement du sepsis, à l'occasion de la présentation d'un poster lors de l'édition 2023 du Congrès Annuel de l'American Society of Nephrology (ASN). La biotech évoque une efficacité " hautement significative " de CER-001 dans le sepsis induisant une réduction " soutenue et statistiquement significative " des endotoxines (LPS) et une diminution " conséquente " des cytokines inflammatoires et des marqueurs du dysfonctionnement endothélial.

Ald

Le spécialiste de la mobilité rendra compte de ses résultats du troisième trimestre.

Axa

Axa a dévoilé un chiffre d'affaires (primes brutes émises et autres revenus) en hausse de 1%, à 78,8 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de 2023. Il est en hausse de 2% en base comparable grâce à l'assurance dommages, dont les revenus ont augmenté de 7% à 41,8 milliards d'euros. Ils ont été soutenus par des effets prix favorables. En santé, vie, épargne et retraite, les revenus se sont contractés de 2% à 35,7 milliards d'euros.

Delfingen

Le spécialiste des solutions de protection et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Elis

Elis, spécialiste des solutions de location-entretien d'articles textiles, annonce l'acquisition de 100% de Compania de Tratamientos Levante S.L., entreprise espagnole spécialisée dans le Pest Control. L'entreprise, qui a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 4 millions d'euros en 2022, a un rayonnement national mais opère majoritairement à Valence, Madrid, Castellón et Elche. Elle sera consolidée dans les comptes à partir du 1er novembre 2023.

Europlasma

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que sa filiale chinoise Europlasma Environmental Technologies (EET) et Hangzhou Jinyao New Energy Technology Co., Ltd ont signé l'accord de recherche objet des discussions annoncées dans le communiqué du 25 septembre dernier. Cet accord vise la mise au point par EET d'un procédé de recyclage des électrodes de batteries Lithium-semblables à celles utilisées dans les véhicules électriques.

Neoen

Neoen, producteur indépendant d'énergie exclusivement renouvelable, annonce un chiffre d'affaires non audité de 397,5 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2023, en hausse de 12% par rapport aux neuf premiers mois de 2022. A taux de change constants, il a progressé de 16%. Le chiffre d'affaires de l'activité éolienne, premier contributeur au chiffre d'affaires consolidé du groupe (à hauteur de 45% sur les neuf premiers mois de 2023 contre 40% sur les neuf premiers mois de 2022), a progressé de 28%.

Société Générale

La banque dévoilera ses résultats du troisième trimestre.

Solvay

Le chimiste présentera ses résultats du troisième trimestre.

Spie

Le spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications.

Valeo

Valeo et Qualcomm annoncent leur intention d'étendre leur coopération en Inde afin d'améliorer la sécurité et d'offrir une expérience connectée au segment de la petite mobilité dans ce pays. Les solutions des deux groupes pour les 2 roues et les nouvelles catégories de véhicules seront mises à profit pour développer de nouvelles solutions pour " l'affichage connecté, les clusters, l'aide à la conduite et les capteurs ". Cette collaboration stratégique devrait permettre de tirer parti de la forte présence locale des deux entreprises en matière de R&D et des capacités locales de Valeo.

Virbac

Le groupe de santé animale Virbac a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Globion, un spécialiste indien des vaccins volaille. Fondée en 2005, en tant que joint-venture entre Suguna Group, l'un des principaux conglomérats avicoles indiens, et Lohmann Animal Health, un spécialiste allemand des vaccins pour volailles, la société Globion a développé un savoir-faire et une expertise solides dans le développement, la fabrication et la commercialisation de vaccins vivants et inactivés ciblant un large éventail d'agents pathogènes aviaires.