Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Vendredi 17 novembre 2023

(AOF) - Abionyx Pharma

Abionyx Pharma annonce un chiffre d'affaires consolidé sur les neuf premiers mois de l'année de 3,59 millions d'euros "après élimination des opérations intra-groupe". La biotech de nouvelle génération indique qu'au 30 septembre 2023, sa trésorerie s'établit à 1,7 million d'euros. Cette position de trésorerie ne comprend pas l'augmentation de capital réalisée à hauteur de 3 millions d'euros le 6 octobre 2023 ni le remboursement du CIR d'Iris Pharma à hauteur de 736 000 euros intervenu également en octobre .

Bastide

Le Groupe Bastide annonce un chiffre d'affaires de 127,9 millions d'euros au premier semestre, en hausse de 7%. Le spécialiste de la prestation de santé à domicile confirme son objectif de chiffre d'affaires annuel 2023/2024 de 540 millions d'euros (hors nouvelles opérations de croissance externe) et d'une marge opérationnelle courante au moins égale à celle réalisée sur l'exercice 2022-2023, soit 8,4%. Le désendettement et le développement à l'international sur les activités de forte technicité et à haute valeur ajoutée constituent les priorités du groupe pour l'exercice 2023-2024.

Kering

Kering a émis une obligation inaugurale en livres sterling pour un montant total de 800 millions de livres sterling, comprenant une tranche de 400 millions de livres sterling avec une échéance de 3 ans et un coupon de 5,125%. Elle comprend aussi une tranche de 400 millions de livres sterling avec une échéance de 9 ans et un coupon de 5%. Cette émission, en ligne avec la gestion active de la liquidité du Groupe, permet à Kering de renforcer sa flexibilité financière et de diversifier ses sources de financement, en accédant pour la première fois au marché des obligations en livres sterling.

Latecoere

Boom Supersonic, société développant l'avion de ligne le plus rapide au monde, a signé un accord avec l'équipementier aéronautique de rang 1 Latecoere, qui rejoint son réseau de fournisseurs mondiaux. Dans le cadre de cette collaboration, les équipes du bureau d'études de Latecoere à Toulouse (France) travailleront de concert avec les ingénieurs de Boom pour définir l'architecture complète du système d'interconnexion du câblage électrique (EWIS), système central pour Overture et Symphony.

Quadient

Quadient, spécialisé dans le matériel logistique et le traitement du courrier, annonce un nouveau partenariat pour enrichir son offre d'automatisation de la gestion des comptes client avec Altares (expert de l'information sur les entreprises et créateur de solutions de pilotage et d'indicateurs de la santé économique des entreprises et des organismes publics). Altares, membre du réseau international Dun & Bradstreet, s'appuie sur une base de données de plus de 500 millions d'entreprises.

Teleperformance

Teleperformance a réalisé une levée de 1,4 milliard d'euros d'obligations à long-terme. Le gestionnaire de centre d'appels a émis deux tranches : une obligation senior à 5 ans pour 700 millions d'euros (échéance le 22 novembre 2028) qui portera un coupon annuel fixe de 5,25%, et une obligation senior à 8 ans pour 700 millions d'euros (échéance le 22 novembre 2031) qui portera un coupon annuel fixe de 5,75 %.

Verallia

Charwood Energy et Verallia annoncent la signature d'un protocole d'accord portant sur un projet de développement d'une centrale de production de syngaz, gaz renouvelable généré par pyrogazéification de biomasse, d'une capacité supérieure à 3MWth, sur son site de Cognac.