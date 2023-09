Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 6 septembre 2023

(AOF) - Figeac Aéro

L'entreprise spécialisée dans la sous-traitance d'équipements aéronautiques publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

GTT

GTT annonce avoir reçu une commande de la part de son partenaire Dalian Shipbuilding Industry Co. Ltd. pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers, pour le compte de Sea Jade Investment Ltd. GTT réalisera le design des cuves de ces deux méthaniers, qui offriront chacun une capacité totale de 175 000 m3, et intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT. La livraison des navires est prévue entre le premier et le troisième trimestres 2027.

JCDecaux

JCDecaux, spécialiste de la communication extérieure, annonce avoir remporté, à la suite de deux appels d'offres différents, les contrats des Abribus de Toulouse Métropole (796 203 habitants) et des mobiliers urbains de la Ville de Toulouse (471 941 habitants), quatrième ville de France et capitale de la région Occitanie. Pour Toulouse Métropole, ce renouvellement de contrat porte sur 1 638 Abribus, dont 20 équipés d'écrans numériques et 10 abris végétalisés.

Neurones

Le spécialiste du conseil en management et des services numériques dévoilera ses résultats du premier semestre.

Sogeclair

L'entreprise d'ingénierie pour l'industrie des transports présentera ses résultats du premier semestre.

Stellantis

Stellantis et Aramco annoncent que 24 familles de moteurs de véhicules européens produits par l'entreprise depuis 2014 (Euro 6) sont compatibles avec les formules d'eFuel attendues. Dans le cadre de leur recherche de solutions énergétiques à plus faible empreinte carbone, les deux sociétés ont testé ensemble des carburants eFuels de substitution, en conformité avec les normes existantes. Aramco étudie actuellement le développement de carburants de synthèse bas carbone en tant que solution ‘clé en main' afin de réduire potentiellement les émissions de dioxyde de carbone.

Theravet

La société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie annoncera ses résultats du premier semestre.

Vantiva

Vantiva, anciennement connue sous le nom de Technicolor, leader technologique mondial dans la conception, le développement et la fourniture de produits et de solutions innovants qui connectent les personnes et les entreprises du monde entier aux contenus et aux services qu'elles aiment, a annoncé le lancement de Vantiva Smart Storage, la première solution complète de logiciel en tant que service dédié au Wi-Fi et à l' Internet des objets (IoT), pour le secteur du self-stockage.

Worldline

Worldline, leader mondial des services de paiements, annonce le succès d'une émission obligataire de 600 millions d'euros à 5 ans, assortie d'un coupon de 4,125%. "L'émission a connu un vif succès et a été largement sursouscrite par une base d'investisseurs hautement diversifiée, confirmant la confiance du marché dans le modèle opérationnel de Worldline et dans la qualité de son profil de crédit", indique un communiqué de presse du groupe. Le produit net de cette émission sera utilisé notamment pour les besoins de financement généraux du goupe.