Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 6 décembre 2023

(AOF) - Airbus

Airbus a fait le point sur son activité commerciale du mois de novembre 2023. Le groupe aéronautique a ainsi livré 64 avions commerciaux le mois dernier à 40 clients. En parallèle, 113 commandes brutes ont été enregistrées en novembre et 1395 commandes nettes depuis le début de l'année. Sur les 11 premiers mois de l'année, Airbus a livré 623 avions à 82 clients. Le constructeur aéronautique européen prévoit de livrer 720 appareils en 2023.

Catana Group

Catana Group annonce un résultat net part du groupe en hausse de 21% à 19,3 millions d'euros sur l'exercice 2022/2023 contre 15,9 millions d'euros il y a un an, pour une activité en hausse de 39% à 207,3 millions d'euros. Le groupe spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance ajoute que lors de la prochaine Assemblée Générale le 29 février 2024, le versement d'un dividende de 0,15 euro par action sera proposé.

Medincell

La biotech rendra compte de ses résultats du premier semestre.

Oeneo

La société spécialisée en tonnellerie et bouchage du vin présentera ses résultats du premier semestre.

Olympique Lyonnais

Laurent Prud'homme a pris ses fonctions de Directeur Général de l'Olympique Lyonnais, après sa nomination par le président John Textor. " Je remercie John Textor pour sa confiance et de me permettre aujourd'hui de revenir pour servir mon club. Nous sommes tous impatients de relever les défis qui se présentent à nous et J'ai hâte de contribuer au succès et à la croissance de l'Olympique Lyonnais ", a déclaré Laurent Prud'homme.

Pharnext

Pharnext annonce une levée de fonds de 1,5 million d'euros par l'émission d'Oceane-BSA souscrites par Global Tech Opportunities 13. Cette société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante précise que "la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ce nouveau tirage serait de 0,66%".

Transgene

Transgene, société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce la nomination d'Arnaud Dubarry au poste de Directeur financier, à compter du 1er janvier 2024. Il sera basé à Strasbourg et aura la responsabilité de la stratégie, de la gestion et des opérations financières de la société afin d'accélérer le développement de son portefeuille d'immunothérapies innovantes.