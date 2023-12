Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Jeudi 7 décembre 2023

(AOF) - Atos

Atos a nommé Carlo d'Asaro Biondo au poste de general manager du groupe en charge des opérations pour la période de transformation du groupe en 2024. Il a démissionné du Conseil d'administration d'Atos pour rejoindre la direction du groupe. Carlo d'Asaro Biondo a passé plus de 30 ans entre les secteurs de la technologie, des médias et des relations institutionnelles, à la croisée des chemins entre la technologie numérique, les médias et les institutions politiques.

Derichebourg

Sur l'exercice 2022-2023, Derichebourg a dévoilé un résultat net revenant aux actionnaires en repli de 42,3% à 136,9 millions d'euros. L'Ebitda courant de l'exercice s'élève à 334,8 millions d'euros, en retrait de 27,1 % par rapport à l'an passé. "Une diminution des volumes, un retrait des marges unitaires, et une augmentation des coûts de l'activité Recyclage (électricité à compter du mois de janvier 2023 notamment) expliquent l'essentiel de cette évolution", a précisé l'opérateur de services aux entreprises et à l'environnement.

Eurazeo

Eurazeo a annoncé une cinquième transaction, d'un montant de 22,5 millions d'euros, pour le fonds Eurazeo Sustainable Maritime Infrastructure (ESMI). Cet investissement financera le lancement par Samskip Group d'un premier navire porte-conteneurs zéro émission de dernière génération, destiné au transport à courte distance. Le Samskip SeaShuttle est en cours de construction dans le chantier naval de Cochin, en Inde. Sa livraison est prévue au deuxième semestre 2025.

GTT

GTT a reçu une commande de la part de son partenaire le chantier naval coréen HD Hyundai Heavy Industries pour la conception des cuves de deux nouveaux éthaniers de grande capacité, pour le compte de l'armateur Purus. GTT réalisera le design des cuves de ces deux éthaniers, qui offriront chacun une capacité totale de 98 000 mètres cubes, et intégreront le système de confinement à membranes Mark III développé par GTT. La livraison des navires est prévue entre le quatrième trimestre 2026 et le deuxième trimestre 2027.

LDLC

Le spécialiste de la vente en ligne précisera ses résultats du premier semestre.

Miliboo

La marque digitale d'ameublement indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Oeneo

Au premier semestre 2023/2024, Oeneo a dégagé un résultat net part de groupe de 14,7 millions d'euros, contre 21,9 millions d'euros il y a un an, représentant une marge nette de 9,5%. Sur cette période, la rentabilité du groupe a été pénalisée par la baisse de chiffre d'affaires de la division Bouchage et par des coûts de matières premières (bois et liège) toujours en hausse par rapport à l'exercice précédent, affectant la marge brute malgré les augmentations tarifaires passées.

Vergnet

Le groupe Vergnet annonce que sa filiale Vergnet Wallis et Futuna vient de remporter un appel d'offres pour des installations photovoltaïques sur toitures au nom de l'Administration supérieure de Wallis et Futuna. Le montant total du contrat s'élève à près de 109000 euros et marque une avancée significative dans la transition énergétique de Wallis et Futuna. Ces deux projets comprennent des installations solaires stratégiques.