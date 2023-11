Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Jeudi 2 novembre 2023

(AOF) - Axa

L'assureur présentera jeudi soir son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Hopscotch

Le groupe de conseil en communication indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Neoen

Le spécialiste des énergies renouvelables annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Technip Energies

Le groupe énergétique livrera ses résultats du troisième trimestre.

UnitedHealth : le bénéfice par action ajusté dépasse les attentes

L'assureur-santé UnitedHealth a dévoilé des profits plus élevés que prévu. Au troisième trimestre, le bénéfice net a atteint 5,84 milliards de dollars, soit 6,24 dollars par action, contre respectivement 5,26 milliards de dollar et 5,55 dollars, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 6,56 dollars, soit 24 cents de mieux que les attentes. Le chiffre d'affaires a augmenté de 12% à 92,36 milliards de dollars,à comparer au consensus de 91,37 milliards de dollars.

Kraft Heinz rehausse son objectif de bénéfice par action 2023 ajusté

Le groupe d’agroalimentaire Kraft Heinz a dévoilé des revenus décevants et rehaussé sa prévision de bénéfice par action ajusté pour 2023. Au troisième trimestre, le groupe a vu son bénéfice net chuter de 41,7% à 254 millions de dollars, soit 21 cents. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 72 cents, soit 6 cents de mieux que le consensus. Les ventes ont augmenté de 1% à 6,57 milliards de dollars alors que le marché visait 6,7 milliards de dollars. Elles ont progressé de 1,7% en données organiques.

Estée Lauder lance un profit warning

Estée Lauder est attendu en forte baisse à Wall Street après avoir lancé un avertissement sur ses résultats. Sur l’exercice fiscal 2024, le groupe de cosmétiques prévoit désormais des revenus au mieux en hausse de 1% et au pire en recul de 2% contre une précédente prévision de croissance comprise entre 5% à 7%. En organique, les ventes sont attendues au pire en repli de 1% et au mieux en progression de 2%. Estée Lauder tablait auparavant sur une croissance interne située entre 6% et 8%.

DuPont plus pessimiste sur ses revenus

Si le groupe chimique DuPont a dévoilé des résultats meilleurs que prévu, les investisseurs retiennent surtout la réduction de l'objectif de revenus pour 2023. Au troisième trimestre, le bénéfice net par action ajusté a augmenté de 12% à 92 cents, soit 8 cents de mieux que le consensus. Les revenus ont chuté de 8% à 3,06 milliards de dollars alors que le marché visait 3,15 milliards de dollars. Ils ont baissé de 10% à taux de change et périmètre constants.

AMD : les prévisions de revenus ne sont pas à la hauteur des attentes

AMD a dévoilé des profits supérieurs aux anticipations, mais des projections de ventes décevantes. Au troisième trimestre, le concurrent d’Intel a connu un bond de 353% de son bénéfice net à 299 millions de dollars, soit 18 cent par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 70 cents, à comparer avec un consensus de 68 cents. Les revenus ont progressé de 5% à 5,8 milliards de dollars contre des attentes de Wall Street de 5,7 milliards.

AstraZeneca investit dans Cellectis

Cellectis a conclu avec AstraZeneca un accord de collaboration de recherche, un accord d'investissement portant sur une prise de participation initiale de 80 millions de dollars et un protocole d'accord portant sur un investissement additionnel éventuel de 140 millions de dollars. L'accord de collaboration vise à accélérer le développement de la prochaine génération de thérapies dans des domaines à fort besoins non satisfaits, notamment l'oncologie, l'immunologie et les maladies rares.

Casino apporte des précisions sur les augmentations de capital garanties

Casino a annoncé qu’au 25 octobre à minuit, date butoir pour s’engager à souscrire aux augmentations de capital garanties d’un montant total de 275 millions d’euros, le distributeur a reçu des engagements de souscription de la part des créanciers pour un montant total d’environ 195 millions d’euros, soit environ 71% du montant à souscrire.

Nexans : finalisation de la cession de son activité Telecom Systems

Nexans a annoncé la finalisation de la vente de son activité Telecom Systems, renommée Aginode, à Syntagma Capital, un fonds de capital-investissement basé en Belgique. Le spécialiste du câble rappelle que cette transaction marque la dernière étape de sa sortie du segment des télécommunications et données, conformément à sa stratégie visant à simplifier ses activités pour amplifier son impact sur les marchés de l'électrification.