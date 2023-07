Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Jeudi 13 juillet 2023

(AOF) - Axa

AXA annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Groupe Assurances du Crédit Mutuel España (" GACM España "). Selon les termes de la transaction, AXA a acquis GACM España pour un montant en numéraire de 310 millions d'euros, conformément à l'annonce faite lors de la signature de l'accord.

Ateme

La société Ateme annonce qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires de 20,7 millions d'euros au deuxième trimestre 2023, en baisse de 10% par rapport à la même période de l'exercice précédent (et de 7% à périmètre constant). Spécialiste des solutions de compression et de diffusion vidéo pour les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming , elle précise que cette évolution est à mettre au regard d'un fort effet de base par rapport au deuxième trimestre 2022, où le chiffre d'affaires avait progressé de 30% à périmètre constant.

Drone Volt

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2023 de Drone Volt s'élève à 16,2 millions d'euros contre 4 millions à fin juin 2022, soit une multiplication par 4. Le chiffre d'affaires réalisé en 6 mois dépasse de 18% celui réalisé sur l'ensemble de l'année 2022 (13,7 millions d'euros). Comme attendu, le chiffre d'affaires semestriel reflète le succès commercial enregistré en février 2023 avec la plus importante commande de l'histoire de Drone Volt, à plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Lucibel

Le producteur de luminaires indiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Median Technologies

Median Technologies annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital pour un montant indicatif d'environ 10 millions d'euros. La société qui fournit des solutions logicielles et des services d'imagerie en santé précise que cette opération sera composée d'un placement privé à destination d'investisseurs institutionnels et d'une offre au public destinée à des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid. En cas de demande excédentaire de la part des investisseurs dans le cadre du Placement Privé, la Société se réserve le droit d'augmenter le montant levé.

SMTPC

La Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage communiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Tonnelerie François Frères

Le groupe Tonnellerie François Frères (TFF) a dégagé un résultat net 2022/2023 de 54 millions d'euros en hausse de 49%. L'EBITDA est de 93 millions d'euros (soit 21,1% du chiffre d'affaires) qui a progressé de 86%. Sur cette période, son chiffre d'affaire s'élève à 440 millions d'euros en progression de 45%. La croissance globale de 45,3% et 35 % à données constantes, est bien répartie, les pôles Alcools et Vin représentant désormais respectivement 52% et 48% du chiffre d'affaires consolidé.

TotalEnergies

TotalEnergies a été désigné attributaire par la Bundesnetzagentur (Agence fédérale allemande des réseaux) de deux concessions maritimes N-12.1 et O-2.2 à l'issue des enchères organisées en Allemagne. Située en Mer du Nord à 170 kilomètres des côtes, la concession N-12.1 s'étend sur une superficie d'environ 200 kilomètres carrés. Située en Mer Baltique à 40 kilomètres des côtes, la concession O-2.2 couvre une superficie d'environ 100 kilomètres carrés.