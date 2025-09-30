Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* LVMH LVMH.PA a annoncé lundi que Silvia Venturini Fendi allait quitter la marque italienne Fendi, filiale du groupe de luxe français, et devenir présidente d'honneur.

* EIFFAGE FOUG.PA a annoncé lundi soir avoir remporté le marché pour trois sous-stations électriques des parcs éoliens en France.

* UBS UBSG.S - La Suisse et UBS se montrent disposées, en privé, à faire des compromis sur les règles relatives aux fonds propres, ce qui pourrait ouvrir la voie à un accord du Parlement sur des exigences moins strictes, acceptables tant pour le gouvernement que pour la banque, selon des sources proches du dossier.

* RWE RWEG.DE - Le groupe énergétique allemand a annoncé lundi qu'il se retirait du projet Hyphen d'ammoniac vert en Namibie, d'une valeur de 10 milliards de dollars. Ce retrait est le dernier exemple en date de la remise en question par les entreprises de leurs investissements dans une technologie naissante dont le développement s'avère coûteux.

(Rédigé par Diana Mandia)