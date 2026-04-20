 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 08:56

* Les SECTEURS EXPOSÉS À LA CONJONCTURE, tels que l'industrie du voyage, l'énergie ou les banques sont à surveiller lundi, dans un contexte marqué par la remontée des tensions au Moyen-Orient et le rebondissement des cours du pétrole et du gaz.

* DASSAULT AVIATION AM.PA et AIRBUS AIR.PA - Les médiateurs n'ont pas réussi à régler le différend entre les entreprises impliquées dans le franco-allemand d'avion de combat FCAS, même si les dirigeants politiques ont encore la possibilité d'intervenir, a rapporté samedi le Handelsblatt.

* SECTEUR AUTOMOBILE - Les ventes de voitures entièrement électriques sur les principaux marchés automobiles européens ont bondi de près d'un tiers au premier trimestre 2026,selon les données de l'association professionnelle E-Mobility Europe et de la société de recherche New Automotive, les consommateurs se tournant vers des alternatives aux moteurs à combustion après la plus forte flambée des prix de l'essence depuis des années provoquée par la guerre en Iran.

* CARREFOUR CARR.PA a annoncé la cession de sa participation minoritaire dans Carrefour SA en Turquie à Aydin.

* ARKEMA AKE.PA - Berenberg a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* UNICREDIT CRDI.MI a déclaré lundi prévoir de présenter plus tard dans la journée "une stratégie de création de valeur" pour COMMERZBANK CBK.DE .

La banque italienne a lancé en mars une offre non sollicitée afin de porter sa participation dans son concurrent allemand à plus de 30%, une opération visant à le pousser à la table des négociations en vue d'une fusion de leurs activités.

* M&C SAATCHI SAA.L - Le groupe publicitaire britannique a averti lundi que le conflit au Moyen-Orient risquait d'avoir un impact significatif sur ses activités dans les domaines du sport, du divertissement et des produits de grande consommation, et a indiqué prévoir un résultat d'exploitation conforme aux attentes en 2026.

* MULBERRY MUL.L - Le fabricant britannique de sacs à main de luxe a annoncé lundi une hausse de 5,7% de son chiffre d'affaires annuel à taux de change constant, grâce à de solides performances au second semestre.

* SECTEUR ÉNERGÉTIQUE ESPAGNOL - L'autorité espagnole de régulation de l'énergie et de la concurrence a annoncé vendredi avoir ouvert des enquêtes à l'encontre des plus grandes entreprises énergétiques du pays et du gestionnaire du réseau électrique, à la suite de la panne d'électricité sans précédent qui a touché l'Espagne et le Portugal l'année dernière.

Le gestionnaire de réseau Red Electrica (REE) – une filiale de REDEIA REDE.MC – ainsi que sur les groupes énergétiques IBERDROLA IBE.MC , NATURGY NTGY.MC , ENDESA ELE.MC et REPSOL REP.MC sont concernés par l'enquête.

* ASTRAZENECA AZN.L a annoncé lundi que son traitement expérimental, le tozorakimab, avait permis d'observer une "réduction significative" des poussées modérées à sévères de la bronchopneumopathie chronique obstructive lors d'un essai clinique de phase avancée, confirmant ainsi les résultats positifs obtenus le mois dernier.

* EVOKE EVOK.L , propriétaire de William Hill UK et 888, a confirmé lundi être en pourparlers avec la société grecque de loterie et de jeux d'argent BALLY'S INTRALOT BYLOTr.AT au sujet d'une offre publique d'achat valorisant le groupe de paris à 225,3 millions de livres sterling (258,40 millions d'euros).

* DEUTSCHE BANK DBKGn.DE - Barclays a abaissé sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer".

(Rédigé par Mara Vîlcu et Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

888 HOLDINGS
85,100 GBX LSE -1,50%
AIRBUS
176,3200 EUR Euronext Paris -1,76%
ARKEMA
61,4000 EUR Euronext Paris -1,44%
ASTRAZENECA
15 012,000 GBX LSE -0,70%
CARREFOUR
16,6250 EUR Euronext Paris +0,45%
COMMERZBANK
36,460 EUR XETRA +1,11%
DASSAULT AVIATION
324,0000 EUR Euronext Paris -0,80%
DEUTSCHE BANK
28,080 EUR XETRA -2,87%
ENDESA
30,6100 EUR Sibe -0,75%
EVOKE
41,500 GBX LSE +6,82%
IBERDROLA
18,0350 EUR Sibe +0,31%
M&C SAATCHI
113,250 GBX LSE -1,52%
MULBERRY GROUP
97,500 GBX LSE -2,50%
NATURGY GRP
26,8600 EUR Sibe +0,60%
REDEIA CORP
15,0100 EUR Sibe 0,00%
REPSOL
20,3000 EUR Sibe +2,94%
UNICREDIT
69,020 EUR MIL -3,89%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • NBA : San Antonio Spurs - Denver Nuggets
    Basketball: Wembanyama parmi les finalistes du trophée de MVP
    information fournie par Reuters 20.04.2026 09:54 

    Victor Wembanyama figure ‌parmi les trois finalistes au trophée de MVP ("Most Valuable ​Player", soit meilleur joueur) de la saison régulière de NBA aux côtés des deux derniers lauréats, le Canadien Shai Gilgeous-Alexander ​et le Serbe Nikola Jokic, a annoncé lundi ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris dans le rouge avec le regain de tension au Moyen-Orient
    information fournie par AFP 20.04.2026 09:51 

    La Bourse de Paris évolue dans le rouge lundi en parallèle d'un nouveau rebond des prix du pétrole, dans la foulée d'un regain de tension au Moyen-Orient entre les Etats-Unis et l'Iran. Vers 09H30, le CAC 40 perdait 1,16% à 8.328,12 points, en recul de 97,01 points. ... Lire la suite

  • Des passantes marchent devant une peinture murale dans une rue de Téhéran, le 19 avril 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 20.04.2026 09:40 

    Voici les derniers développements lundi en lien avec la guerre au Moyen-Orient, à moins de deux jours de l'expiration du fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis. . Saisie d'un cargo iranien: Pékin s'inquiète "Nous exprimons notre inquiétude devant ... Lire la suite

  • Ouverture des marchés à la Bourse de Londres
    L'Europe ouvre dans le rouge, recrudescence des tensions au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 20.04.2026 09:36 

    Les principales Bourses européennes ‌évoluent en nette baisse lundi en début de séance, pénalisées ​par la recrudescence des tensions au Moyen-Orient et la remontée des prix du pétrole. À Paris, le CAC 40 perd 1,08%, ​tandis que le Dax de Francfort recule de 1,25% ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank