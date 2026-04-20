Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Les SECTEURS EXPOSÉS À LA CONJONCTURE, tels que l'industrie du voyage, l'énergie ou les banques sont à surveiller lundi, dans un contexte marqué par la remontée des tensions au Moyen-Orient et le rebondissement des cours du pétrole et du gaz.

* DASSAULT AVIATION AM.PA et AIRBUS AIR.PA - Les médiateurs n'ont pas réussi à régler le différend entre les entreprises impliquées dans le franco-allemand d'avion de combat FCAS, même si les dirigeants politiques ont encore la possibilité d'intervenir, a rapporté samedi le Handelsblatt.

* SECTEUR AUTOMOBILE - Les ventes de voitures entièrement électriques sur les principaux marchés automobiles européens ont bondi de près d'un tiers au premier trimestre 2026,selon les données de l'association professionnelle E-Mobility Europe et de la société de recherche New Automotive, les consommateurs se tournant vers des alternatives aux moteurs à combustion après la plus forte flambée des prix de l'essence depuis des années provoquée par la guerre en Iran.

* CARREFOUR CARR.PA a annoncé la cession de sa participation minoritaire dans Carrefour SA en Turquie à Aydin.

* ARKEMA AKE.PA - Berenberg a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* UNICREDIT CRDI.MI a déclaré lundi prévoir de présenter plus tard dans la journée "une stratégie de création de valeur" pour COMMERZBANK CBK.DE .

La banque italienne a lancé en mars une offre non sollicitée afin de porter sa participation dans son concurrent allemand à plus de 30%, une opération visant à le pousser à la table des négociations en vue d'une fusion de leurs activités.

* M&C SAATCHI SAA.L - Le groupe publicitaire britannique a averti lundi que le conflit au Moyen-Orient risquait d'avoir un impact significatif sur ses activités dans les domaines du sport, du divertissement et des produits de grande consommation, et a indiqué prévoir un résultat d'exploitation conforme aux attentes en 2026.

* MULBERRY MUL.L - Le fabricant britannique de sacs à main de luxe a annoncé lundi une hausse de 5,7% de son chiffre d'affaires annuel à taux de change constant, grâce à de solides performances au second semestre.

* SECTEUR ÉNERGÉTIQUE ESPAGNOL - L'autorité espagnole de régulation de l'énergie et de la concurrence a annoncé vendredi avoir ouvert des enquêtes à l'encontre des plus grandes entreprises énergétiques du pays et du gestionnaire du réseau électrique, à la suite de la panne d'électricité sans précédent qui a touché l'Espagne et le Portugal l'année dernière.

Le gestionnaire de réseau Red Electrica (REE) – une filiale de REDEIA REDE.MC – ainsi que sur les groupes énergétiques IBERDROLA IBE.MC , NATURGY NTGY.MC , ENDESA ELE.MC et REPSOL REP.MC sont concernés par l'enquête.

* ASTRAZENECA AZN.L a annoncé lundi que son traitement expérimental, le tozorakimab, avait permis d'observer une "réduction significative" des poussées modérées à sévères de la bronchopneumopathie chronique obstructive lors d'un essai clinique de phase avancée, confirmant ainsi les résultats positifs obtenus le mois dernier.

* EVOKE EVOK.L , propriétaire de William Hill UK et 888, a confirmé lundi être en pourparlers avec la société grecque de loterie et de jeux d'argent BALLY'S INTRALOT BYLOTr.AT au sujet d'une offre publique d'achat valorisant le groupe de paris à 225,3 millions de livres sterling (258,40 millions d'euros).

* DEUTSCHE BANK DBKGn.DE - Barclays a abaissé sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer".

(Rédigé par Mara Vîlcu et Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)