Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* LVMH LVMH.PA - Le géant français du luxe a annoncé mardi des ventes en hausse de 1% en organique au troisième trimestre avec des signes d'amélioration en Chine, alors que le secteur peine à sortir d'une crise prolongée.

* BOUYGUES TELECOM BOUY.PA , Free-Groupe Iliad et ORANGE

ORAN.PA ont annoncé mardi avoir remis une offre conjointe non engageante pour l'acquisition d'une grande partie des activités d'Altice en France pour un montant total de 17 milliards d'euros.

* TOTALENERGIES TTEF.PA - Le géant pétrolier français a dit mercredi prévoir une hausse de ses résultats au troisième trimestre, la hausse de la production en amont et l'amélioration des marges de raffinage du pétrole brut ayant compensé la baisse des prix du pétrole et de la production de gaz naturel liquéfié.

* STELLANTIS STLAM.PA a annoncé mardi un plan d'investissement de 13 milliards de dollars (11,20 milliards d'euros) au cours des quatre prochaines années pour renforcer sa croissance aux États-Unis, avec une augmentation de 50% de sa production locale avec notamment le lancement de cinq nouveaux véhicules.

* REXEL RXL.PA a fait état mercredi de ventes en légère baisse (-0,1%) en données publiées pour le troisième trimestre, la faiblesse en Europe ayant été en partie compensée par la bonne performance en Amérique du Nord, tout en relevant légèrement sa prévision annuelle de croissance des ventes.

* GECINA GFCP.PA a fait état mardi d'une hausse de 4% de ses revenus locatifs au troisième trimestre, à 539 millions d'euros, la foncière française citant une croissance organique de 3,7% et une contribution positive des actifs livrés en 2024 et 2025.

* CARMAT ALCAR.PA a annoncé mercredi qu'une nouvelle audience concernant la liquidation judiciaire se tiendrait le 25 novembre, les éventuelles offres de reprises pouvant être déposées jusqu'au 3 novembre. Le cours de l'action reste suspendu.

* EXOSENS EXENS.PA a annoncé mardi soir un accord de cession de 9,8% du capital du groupe entre HLD Europe et Theon International au prix de 54 euros par action.

* ASML ASML.AS - Le fournisseur néerlandais d'équipements pour la fabrication de semi-conducteurs a averti mercredi qu'il s'attendait à une baisse significative de la demande chinoise l'année prochaine, même si les réservations du troisième trimestre, un indicateur clé du secteur, ont dépassé les attentes du marché.

* HAVAS HAVAS.AS a relevé mardi soir son objectif annuel de croissance du revenu net pour 2025.

* BANQUES ITALIENNES - L'Italie va mobiliser les ressources de ses banques et assureurs pour aider à financer son budget pour la période 2026-2028, a déclaré mardi le Trésor après que le gouvernement a approuvé le projet de loi. Selon des sources politiques, le secteur financier sera appelé à contribuer aux caisses de l'État à hauteur de 4,5 à 5 milliards d'euros répartis sur plusieurs années.

* AURUBIS NAFG.DE - Le producteur allemand de cuivre est attendu en baisse mercredi, un trader local soulignant que son actionnaire majoritaire Salzgitter SZGG.DE a lancé mardi une offre obligataire de 500 millions d'euros échangeable contre des actions Aurubis.

* PAGEGROUP PAGE.L - Le recruteur britannique a annoncé mercredi une baisse de 6,7% de son bénéfice brut au troisième trimestre, le marché de l'emploi restant morose, en particulier sur ses principaux marchés européens, en raison de l'incertitude macroéconomique et des droits de douane.

* BMW BMWG.DE - Jefferies a abaissé sa recommandation sur le titre à "neutre" contre "acheter".

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)