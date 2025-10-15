Havas revoit à la hausse ses objectifs annuels

Yannick Bolloré à Paris, le 24 avril 2023. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Le groupe de communication Havas a revu à la hausse ses prévisions annuelles mardi après un solide troisième trimestre porté par des gains de nouveaux contrats notamment aux États-Unis, d'après un communiqué.

L'entreprise table désormais sur une croissance organique de son revenu net entre 2,5% et 3% en 2025, contre plus de 2% précédemment.

"Havas a réalisé un excellent troisième trimestre" avec "une dynamique commerciale soutenue", s'est félicité son PDG Yannick Bolloré, cité dans le communiqué.

Le revenu net (le chiffre d'affaires hors les coûts refacturables aux clients) s'est établi à 656 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 0,9% sur la période.

Sur les neuf premiers mois de l'année, il a cru de 2,2% à 2 milliards d'euros.

Les États-Unis ont été le principal moteur de cette croissance (+7,4% au troisième trimestre à périmètre et taux de change constants) grâce à des gains de nouveaux clients.

Havas a notamment remporté des contrats avec les entreprises américaines Centene, spécialiste de l'assurance santé, SEI dans l'éducation, le producteur de sel Morton Salt ou encore l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard et la chaîne de restaurants Olive Garden, a précisé François Laroze, directeur financier d'Havas, lors d'un échange avec la presse.

Le groupe a aussi annoncé fin septembre la création d'une coentreprise, baptisée Horizon Global, avec l'Américain Horizon Media Holdings pour les entreprises américaines "souhaitant se développer en dehors des États-Unis", selon M. Laroze.

Le dirigeant a par ailleurs indiqué qu'Havas poursuivrait sa politique d'acquisitions ciblées, visant le rachat de deux à quatre entreprises d'ici la fin de l'année, afin "de compléter son réseau géographique".

Le groupe s'est par exemple emparé de l'agence de communication espagnole Tidart en juillet.

"On est sur un rythme à peu près équivalent à celui des années passées avec une dizaine d'acquisitions par an qui contribuent en moyenne pour 40 à 50 millions de revenus additionnels", avait indiqué François Laroze à l'AFP lors de la présentation des résultats du premier semestre.