DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 120,00
-0,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 07:55

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* BNP PARIBAS BNPP.PA a annoncé lundi avoir signé la veille un accord cadre avec Ageas AGES.BR pour la vente de sa participation dans AG Insurance et un partenariat à long terme avec Ageas centré sur l’activité de bancassurrance en Belgique.

* L'ORÉAL OREP.PA a annoncé lundi l'acquisition de 10% supplémentaires dans le spécialiste de la dermatologie Galderma

GALD.S , pour un montant non dévoilé, portant sa participation totale à 20%.

* OVHCLOUD OVH.PA a dit vendredi dans un communiqué avoir pris note de l'annonce de Deep Code SAS, société contrôlée par Miroslaw Klaba, relative à la cession de 3,6 millions d'actions représentant environ 2,4% du capital du groupe.

* MAGNUM ICE CREAM MICCT.AS - Le groupe de crèmes glacées, scindé du conglomérat de biens de consommation Unilever

ULVR.L , fait ses débuts lundi à la Bourse d'Amsterdam.

Le prix de référence a été fixé à 12,80 euros par action, a annoncé vendredi Euronext dans un communiqué.

* TKMS TKMS.DE a donné lundi des perspectives mitigées pour l'exercice 2026, soulignant sa dépendance à l'égard de commandes individuelles importantes et de calendriers de paiement qui s'étendent parfois sur plusieurs années.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3XA13Q

(Rédigé par Diana Mandia et Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

AGEAS
56,900 EUR Euronext Bruxelles 0,00%
BNP PARIBAS
75,390 EUR Euronext Paris -0,40%
GALDERMA GROUP
162,800 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
L'OREAL
372,750 EUR Euronext Paris +1,07%
OVHCLOUD
7,0000 EUR Euronext Paris -16,82%
TKMS
68,150 EUR XETRA +1,72%
UNILEVER
4 453,000 GBX LSE +0,56%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

