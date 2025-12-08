Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* BNP PARIBAS BNPP.PA a annoncé lundi avoir signé la veille un accord cadre avec Ageas AGES.BR pour la vente de sa participation dans AG Insurance et un partenariat à long terme avec Ageas centré sur l’activité de bancassurrance en Belgique.

* L'ORÉAL OREP.PA a annoncé lundi l'acquisition de 10% supplémentaires dans le spécialiste de la dermatologie Galderma

GALD.S , pour un montant non dévoilé, portant sa participation totale à 20%.

* OVHCLOUD OVH.PA a dit vendredi dans un communiqué avoir pris note de l'annonce de Deep Code SAS, société contrôlée par Miroslaw Klaba, relative à la cession de 3,6 millions d'actions représentant environ 2,4% du capital du groupe.

* MAGNUM ICE CREAM MICCT.AS - Le groupe de crèmes glacées, scindé du conglomérat de biens de consommation Unilever

ULVR.L , fait ses débuts lundi à la Bourse d'Amsterdam.

Le prix de référence a été fixé à 12,80 euros par action, a annoncé vendredi Euronext dans un communiqué.

* TKMS TKMS.DE a donné lundi des perspectives mitigées pour l'exercice 2026, soulignant sa dépendance à l'égard de commandes individuelles importantes et de calendriers de paiement qui s'étendent parfois sur plusieurs années.

