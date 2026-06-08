Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* BOUYGUES TELECOM BOUY.PA , Iliad, maison-mère de Free, et ORANGE ORAN.PA ont annoncé dimanche avoir signé un protocole d'accord avec Altice France en vue de l'acquisition de SFR pour un montant total de 20,35 milliards d'euros.

* SAFRAN SAF.PA - Le directeur général du groupe aéronautique et de défense français, Olivier Andriès, a annoncé la veille dans un entretien à La Tribune Dimanche un investissement de 120 millions d'euros sur son site de Montluçon (Allier), ce qui devrait engendrer la création de plus de 150 emplois.

* INTESA SANPAOLO ISP.MI a annoncé lundi avoir lancé une offre publique d'achat visant à acquérir la totalité des actions de son concurrent BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (MPS) BMPS.MI pour 30,6 milliards d'euros. L'action avance d'environ 5% en avant-Bourse.

* TATE & LYLE TATE.L - Le groupe britannique a accepté une offre de 2,7 milliards de livres sterling (3,12 milliards d'euros) de la part de son concurrent américain Ingredion INGR.N , ont annoncé lundi les deux entreprises, donnant ainsi naissance à un géant des ingrédients alimentaires et des boissons.

* ARKEMA AKE.PA - Goldman Sachs a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "acheter".

* SECTEUR AÉRIEN - L'Association du transport aérien international (IATA) a abaissé dimanche de près de moitié ses prévisions de bénéfices pour 2026, invoquant la guerre au Moyen-Orient et ses conséquences en matière de hausse des prix du kérosène, de perturbation des routes aériennes et de fragilisation d'un secteur à faibles marges.

Son directeur général Willie Walsh a par ailleurs déclaré samedi que la flambée des prix du risque de pousser davantage de compagnies aériennes à la faillite.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)