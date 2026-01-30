 Aller au contenu principal
Gifi, en difficulté, écarte son patron cinq mois après sa nomination
information fournie par AFP 30/01/2026 à 07:47

L'enseigne de magasins de bazar Gifi, en grande difficulté, s'est séparée jeudi de son patron Christophe Mistou, cinq mois après l'avoir placé à la tête du directoire ( AFP / PASCAL PAVANI )

L'enseigne de magasins de bazar Gifi, en grande difficulté, s'est séparée jeudi de son patron Christophe Mistou, cinq mois après l'avoir placé à la tête du directoire, a-t-on appris auprès des syndicats, confirmant une information du journal Sud Ouest.

Christophe Mistou, ancien de Castorama et de Mr. Bricolage, avait été placé le 1er septembre à la tête de Gifi pour tenter de redresser le groupe, qui a essuyé deux années de pertes consécutives et avait initié un plan social avant de l'interrompre en juillet.

Il sera remplacé par Rémy Lecomte, l'ancien dirigeant par interim du groupe, a annoncé, sans détail supplémentaire, le conseil de surveillance aux salariés, dans un courriel consulté par l'AFP.

Depuis la mise en retrait du fondateur de l'enseigne Philippe Ginestet fin 2024, plusieurs dirigeants se sont succédé à la tête de Gifi, sans parvenir à redresser l'enseigne.

"La santé financière est inquiétante. M. Mistou nous disait dernièrement qu'on avait quatre mois de visibilité devant nous...", a commenté Pierre Laffore délégué CFDT du groupe.

Les problèmes de Gifi ont commencé avec un changement de système informatique raté en 2023, auquel s'est ajoutée la concurrence d'autres magasins (Action, Maxibazar) ou de plateformes internet comme Temu.

L'an dernier, l'enseigne, fondée en 1981, a envisagé de réduire ses effectifs de 5% sur un total de 6.000 personnes en France, avant d'interrompre ce plan social au cours de l'été.

Elle s'est depuis rapprochée du distributeur alimentaire Grand Frais pour lui céder une trentaine de magasins au cours de l'année 2026.

