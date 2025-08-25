Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VALNEVA VLS.PA a annoncé lundi que l'autorité de santé américaine, la Food and drug administration (FDA), avait suspendu la licence de son vaccin contre le chikungunya IXCHIQ aux Etats-Unis, après de nouveaux cas d’effets indésirables graves.

* JDE PEET'S JDEP.AS - KEURIG DR PEPPER KDP.O a annoncé l'acquisition du groupe néerlandais pour 15,7 milliards d'euros.

* UNICREDIT CRDI.MI a annoncé lundi avoir augmenté ses droits de vote dans COMMERZBANK CBKG.DE à environ 26% après avoir converti une partie supplémentaire de sa position synthétique en actions physiques.

(Rédigé par Mara Vîlcu)