Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 08:42

(Actualisé avec JDE Peet's et UniCredit)

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VALNEVA VLS.PA a annoncé lundi que l'autorité de santé américaine, la Food and drug administration (FDA), avait suspendu la licence de son vaccin contre le chikungunya IXCHIQ aux Etats-Unis, après de nouveaux cas d’effets indésirables graves.

* JDE PEET'S JDEP.AS - KEURIG DR PEPPER KDP.O a annoncé l'acquisition du groupe néerlandais pour 15,7 milliards d'euros.

* UNICREDIT CRDI.MI a annoncé lundi avoir augmenté ses droits de vote dans COMMERZBANK CBKG.DE à environ 26% après avoir converti une partie supplémentaire de sa position synthétique en actions physiques.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: L8N3UC0DH

(Rédigé par Mara Vîlcu)

Valeurs associées

COMMERZBANK
36,490 EUR XETRA +0,08%
JDE PEET'S
31,1600 EUR Euronext Amsterdam +17,41%
KEURIG DR PEPPER
35,1350 USD NASDAQ -0,18%
UNICREDIT
69,330 EUR MIL +0,20%
VALNEVA
3,6800 EUR Euronext Paris -27,06%
